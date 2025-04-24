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Новости Письма для военнопленных
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Украина и РФ начали обмен посылками и письмами для военнопленных, - Лубинец

Лубинец об обмене письмами для военнопленных

Накануне Пасхи украинская и российская стороны начали вручение военнопленным писем от семей и посылок от Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Это происходит по заранее оговоренным спискам из 1500 человек, которыми наш Офис обменялся с офисом российского уполномоченного по правам человека в РФ в начале марта. Все письма для граждан Украины, которые прислали члены семей по договоренности сторон, будут вручены адресатам. Это было согласовано сторонами для продолжения гуманитарной инициативы, начатой ранее. Напомню, что она направлена на то, чтобы каждое удерживаемое лицо могло сообщить о себе после попадания в плен", - рассказал омбудсмен.

Также читайте: Россия предоставила возможность украинским пленным переписываться с родными, - Международный комитет Красного Креста

По словам Лубинца, с российской стороной было обсуждено продолжение практики обмена письмами от военнопленных как обратной вести для семей об их судьбе, а также меры для возвращения военнопленных и решения гуманитарных вопросов.

Также он подчеркнул, что Украина придерживается норм международного гуманитарного права.

"Акцентирую, что семьи должны иметь право получить информацию о своем родном в плену, а он - о семье! А также каждый пленный должен содержаться в достойных условиях с реализацией всех прав, предусмотренных Женевской конвенцией об обращении с военнопленными!" - добавил Лубинец.

Читайте: Уже готовятся следующие операции по возвращению наших пленных, - ГУР

Автор: 

военнопленные (1071) письмо (221) Лубинец Дмитрий (460)


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о, так ми тепер дружбани, пачті адіннарот!
а коли кацапські самки вже будуть їздити провідувати своїх орків? а оплачувати ці поїздки буде Україна чи відразу квартири їм планують виділяти?
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24.04.2025 12:47 Ответить
тобто, червоний хрест кацапи не пускають, а посилки доставлять адресату?
лубинець, ти не просто зелений дегенерат, ти ******** зелений імбецил!!!
то може дозволити полоненим оркам замовляти проституток?
чи, короткостроковий відпочинок за межами санаторію, де їх тримають?
хай, їхні родичі друзі знайомі приїздять?
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24.04.2025 12:53 Ответить
70 відсотків українських пенсіонерів отримують пенсію менше 3500 грн тобто пів мінімальної зарплати. В той же час полонений кацап утримується за 10 тис грн в місяць, і то дані ще минулого року, зараз мабудь всі 15 тис.
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24.04.2025 13:04 Ответить
А Українські полонені побачать ті посилки? Дегенерати!
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24.04.2025 13:11 Ответить
Посилки кацапським вертухаям..зелелені їбанати
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24.04.2025 14:04 Ответить
 
 