Украина и РФ начали обмен посылками и письмами для военнопленных, - Лубинец

Накануне Пасхи украинская и российская стороны начали вручение военнопленным писем от семей и посылок от Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Это происходит по заранее оговоренным спискам из 1500 человек, которыми наш Офис обменялся с офисом российского уполномоченного по правам человека в РФ в начале марта. Все письма для граждан Украины, которые прислали члены семей по договоренности сторон, будут вручены адресатам. Это было согласовано сторонами для продолжения гуманитарной инициативы, начатой ранее. Напомню, что она направлена на то, чтобы каждое удерживаемое лицо могло сообщить о себе после попадания в плен", - рассказал омбудсмен.

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По словам Лубинца, с российской стороной было обсуждено продолжение практики обмена письмами от военнопленных как обратной вести для семей об их судьбе, а также меры для возвращения военнопленных и решения гуманитарных вопросов.



Также он подчеркнул, что Украина придерживается норм международного гуманитарного права.

"Акцентирую, что семьи должны иметь право получить информацию о своем родном в плену, а он - о семье! А также каждый пленный должен содержаться в достойных условиях с реализацией всех прав, предусмотренных Женевской конвенцией об обращении с военнопленными!" - добавил Лубинец.

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