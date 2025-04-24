Україна і РФ почали обмін посилками та листами для військовополонених, - Лубінець

Напередодні Великодня українська та російська сторони розпочали вручення військовополоненим листів від родин і посилок від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Це відбувається за заздалегідь обумовленими списками з 1500 осіб, якими наш Офіс обмінявся з офісом російської уповноваженої з прав людини в РФ на початку березня. Всі листи для громадян України, які надіслали члени родин за домовленістю сторін, будуть вручені адресатам. Це було погоджено сторонами задля продовження гуманітарної ініціативи, започаткованої раніше. Нагадаю, що вона спрямована на те, щоб кожна утримувана особа могла повідомити про себе після потрапляння в полон", - розповів омбудсмен.

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За словами Лубінця, з російською стороною було обговорено продовження практики обміну листами від військовополонених як зворотної звістки для сімей про їхню долю, а також заходи для повернення військовополонених та розв’язання гуманітарних питань.



Також він наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права.

"Акцентую, що родини повинні мати право отримати інформацію про свого рідного у полоні, а він - про сім’ю! А також кожен полонений повинен утримуватись в гідних умовах із реалізацією всіх прав, передбачених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими!" - додав Лубінець.

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