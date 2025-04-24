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Новини Листи для військовополонених
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Україна і РФ почали обмін посилками та листами для військовополонених, - Лубінець

Лубінець про обмін листами для військовополонених

Напередодні Великодня українська та російська сторони розпочали вручення військовополоненим листів від родин і посилок від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Це відбувається за заздалегідь обумовленими списками з 1500 осіб, якими наш Офіс обмінявся з офісом російської уповноваженої з прав людини в РФ на початку березня. Всі листи для громадян України, які надіслали члени родин за домовленістю сторін, будуть вручені адресатам. Це було погоджено сторонами задля продовження гуманітарної ініціативи, започаткованої раніше. Нагадаю, що вона спрямована на те, щоб кожна утримувана особа могла повідомити про себе після потрапляння в полон", - розповів омбудсмен.

Також читайте: Росія надала можливість українським полоненим листуватися з рідними, - Міжнародний комітет Червоного Хреста

За словами Лубінця, з російською стороною було обговорено продовження практики обміну листами від військовополонених як зворотної звістки для сімей про їхню долю, а також заходи для повернення військовополонених та розв’язання гуманітарних питань.

Також він наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права.

"Акцентую, що родини повинні мати право отримати інформацію про свого рідного у полоні, а він - про сім’ю! А також кожен полонений повинен утримуватись в гідних умовах із реалізацією всіх прав, передбачених Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими!" - додав Лубінець.

Читайте: Вже готуються наступні операції з повернення наших полонених, - ГУР

Автор: 

військовополонені (936) лист (154) Лубінець Дмитро (593)


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о, так ми тепер дружбани, пачті адіннарот!
а коли кацапські самки вже будуть їздити провідувати своїх орків? а оплачувати ці поїздки буде Україна чи відразу квартири їм планують виділяти?
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24.04.2025 12:47 Відповісти
тобто, червоний хрест кацапи не пускають, а посилки доставлять адресату?
лубинець, ти не просто зелений дегенерат, ти ******** зелений імбецил!!!
то може дозволити полоненим оркам замовляти проституток?
чи, короткостроковий відпочинок за межами санаторію, де їх тримають?
хай, їхні родичі друзі знайомі приїздять?
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24.04.2025 12:53 Відповісти
70 відсотків українських пенсіонерів отримують пенсію менше 3500 грн тобто пів мінімальної зарплати. В той же час полонений кацап утримується за 10 тис грн в місяць, і то дані ще минулого року, зараз мабудь всі 15 тис.
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24.04.2025 13:04 Відповісти
А Українські полонені побачать ті посилки? Дегенерати!
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24.04.2025 13:11 Відповісти
Посилки кацапським вертухаям..зелелені їбанати
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24.04.2025 14:04 Відповісти
 
 