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Новости Дроны против оккупантов
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Воины подразделения "Крила" ГУР МО сбили три вражеских разведБПЛА - один Zala и два Supercam. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Крила" ГУР МО сбили три вражеских разведывательных беспилотника - один Zala и два Supercam.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19249) ПВО (2753) разведка (4176) уничтожение (6938) дроны (3931) ГУР (430)


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24.04.2025 13:44 Ответить
 
 