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Воины подразделения "Крила" ГУР МО сбили три вражеских разведБПЛА - один Zala и два Supercam. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Крила" ГУР МО сбили три вражеских разведывательных беспилотника - один Zala и два Supercam.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Isolda Peres
показать весь комментарий24.04.2025 13:44 Ответить Мне нравится 1
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