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Новости Ситуация на фронте
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Украинские защитники отбили штурм оккупантов на Запорожском направлении и уничтожили 15 единиц техники. ВИДЕО

На Запорожском направлении, незадолго до Пасхальных праздников, враг попытался осуществить массированный штурм позиций Сил обороны и безопасности Украины, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан".

Задействовали более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами, информирует Цензор.НЕТ.

Как только вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы "Артана". Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии соприкосновения.

"Остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям", - рассказывает командир "Артана" "Титан".

Благодаря профессиональной работе "Артана" совместно с другими подразделениями СОУ штурм был сорван. Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, грузовики, пушки, и склады ППМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) ГУР (427)


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добре..
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22.04.2025 10:45 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.04.2025 12:05 Ответить
Смерть свиномонголам!
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22.04.2025 14:00 Ответить
 
 