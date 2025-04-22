Українські захисники відбили штурм окупантів на Запорізькому напрямку і знищили 15 одиниць техніки. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку, незадовго до Великодніх свят, ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".
Задіяли більше 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами, інформує Цензор.НЕТ.
Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення.
"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - розповідає командир "Артану" "Титан".
Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль