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Українські захисники відбили штурм окупантів на Запорізькому напрямку і знищили 15 одиниць техніки. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку, незадовго до Великодніх свят, ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".

Задіяли більше 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами,  інформує Цензор.НЕТ.

Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення.

"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - розповідає командир "Артану" "Титан".

Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) ГУР (501)


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добре..
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22.04.2025 10:45 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.04.2025 12:05 Відповісти
Смерть свиномонголам!
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22.04.2025 14:00 Відповісти
 
 