Українські захисники відбили штурм окупантів на Запорізькому напрямку і знищили 15 одиниць техніки. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку, незадовго до Великодніх свят, ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".

Задіяли більше 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами, інформує Цензор.НЕТ.

Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення.

"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - розповідає командир "Артану" "Титан".

Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.

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