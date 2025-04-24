РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5577 посетителей онлайн
Новости Россия будет производить морские дроны
977 7

РФ активизирует разработку морских беспилотников, - Служба внешней разведки

Разработка морских дронов в РФ

В структуре министерства обороны РФ создан межведомственный технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задача такого совета - ускорить разработку и внедрение морских беспилотных систем в ВС РФ, в частности безэкипажных катеров и дронов.

Какие типы БЭК планируют разрабатывать

Совет направит свою деятельность на поддержку разработки различных типов БЭК:

  • "Катран",
  • БЭК "Скворец вмф" (FPV),
  • тяжелого безэкипажного катера ГРК 700 "Визирь" и дополнительных технологических решений, которые могут быть использованы для развития морских беспилотных систем.

Речь идет о системах связи "Гермес", программно-аппаратных комплексах "Площадь" и "Орбита", универсальной наземной станции управления для безэкипажных катеров и тому подобное.

Также читайте: РФ масштабирует информоперацию против Украины: пытается перед ЕС и США показать нежелание Киева вести переговоры о мире, - Служба внешней разведки

Конкретные сроки для воплощения проектов

Министерство обороны РФ определило конкретные сроки для воплощения указанных проектов:

  • до 31 августа 2025 года - отбор самых перспективных технологий;
  • до 31 октября 2025 года - проведение функциональных испытаний выбранных разработок со стороны ВМФ РФ;
  • после этого - формирование государственного заказа, запуск серийного производства и официальное взятие новой техники на вооружение.

Также читайте: Осуществлять атаки морскими дронами сейчас не так просто. РФ сделала эшелонированную оборону, - Неижпапа

Автор: 

россия (95569) СВР (130) внешняя разведка (376) морской дрон (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Есть, причем в октябре "стукнет" 21 год.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:22 Ответить
Тож у кислооких не купиш, а власні голови бояра виїла.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:29 Ответить
До попи. Військових кораблів у нас кіт наплакав.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:34 Ответить
Два корвета в Турции, дивизион тральщиков в Британии... В общем несколько больше.
показать весь комментарий
24.04.2025 19:00 Ответить
Якщо у кацапів війн тільки з нами, значить планують їх проти нас. А у нас же військового флоту нема. От дурні кацапи
показать весь комментарий
24.04.2025 18:51 Ответить
і чо? Ермак та зелене ******** заборонили БЕКи, та ви моніторите інтернет замість роботи?
показать весь комментарий
24.04.2025 19:33 Ответить
 
 