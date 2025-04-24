РФ активизирует разработку морских беспилотников, - Служба внешней разведки
В структуре министерства обороны РФ создан межведомственный технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задача такого совета - ускорить разработку и внедрение морских беспилотных систем в ВС РФ, в частности безэкипажных катеров и дронов.
Какие типы БЭК планируют разрабатывать
Совет направит свою деятельность на поддержку разработки различных типов БЭК:
- "Катран",
- БЭК "Скворец вмф" (FPV),
- тяжелого безэкипажного катера ГРК 700 "Визирь" и дополнительных технологических решений, которые могут быть использованы для развития морских беспилотных систем.
Речь идет о системах связи "Гермес", программно-аппаратных комплексах "Площадь" и "Орбита", универсальной наземной станции управления для безэкипажных катеров и тому подобное.
Конкретные сроки для воплощения проектов
Министерство обороны РФ определило конкретные сроки для воплощения указанных проектов:
- до 31 августа 2025 года - отбор самых перспективных технологий;
- до 31 октября 2025 года - проведение функциональных испытаний выбранных разработок со стороны ВМФ РФ;
- после этого - формирование государственного заказа, запуск серийного производства и официальное взятие новой техники на вооружение.
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