РФ активизирует разработку морских беспилотников, - Служба внешней разведки

В структуре министерства обороны РФ создан межведомственный технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задача такого совета - ускорить разработку и внедрение морских беспилотных систем в ВС РФ, в частности безэкипажных катеров и дронов.

Какие типы БЭК планируют разрабатывать

Совет направит свою деятельность на поддержку разработки различных типов БЭК:

"Катран",

БЭК "Скворец вмф" (FPV),

тяжелого безэкипажного катера ГРК 700 "Визирь" и дополнительных технологических решений, которые могут быть использованы для развития морских беспилотных систем.

Речь идет о системах связи "Гермес", программно-аппаратных комплексах "Площадь" и "Орбита", универсальной наземной станции управления для безэкипажных катеров и тому подобное.

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Конкретные сроки для воплощения проектов

Министерство обороны РФ определило конкретные сроки для воплощения указанных проектов:

до 31 августа 2025 года - отбор самых перспективных технологий;

до 31 октября 2025 года - проведение функциональных испытаний выбранных разработок со стороны ВМФ РФ;

после этого - формирование государственного заказа, запуск серийного производства и официальное взятие новой техники на вооружение.

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