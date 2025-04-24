УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8391 відвідувач онлайн
Новини Росія вироблятиме морські дрони
1 144 7

РФ активізує розробку морських безпілотників, - Служба зовнішньої розвідки

Розробка морських дронів у РФ

У структурі міністерства оборони РФ створено міжвідомчу технічну раду з розвитку безпілотних систем і технологій морського застосування.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Завдання такої ради – пришвидшити розроблення та впровадження морських безпілотних систем у ВС РФ, зокрема безекіпажних катерів і дронів.

Які типи БЕК планують розробляти

Рада спрямує свою діяльність на підтримку розробки різних типів БЕК:

  • "катран",
  • БЕК "скворец вмф" (FPV),
  • важкого безекіпажного катера ГРК 700 "визирь" та
  • додаткових технологічних рішень, що можуть бути використані для розвитку морських безпілотних систем.

Ідеться про системи зв’язку "гермес", програмно-апаратні комплекси "площадь" та "орбита", універсальну наземну станцію управління для безекіпажних катерів тощо.

Також читайте: РФ масштабує інформоперацію проти України: намагається перед ЄС і США показати небажання Києва вести переговори про мир, - Служба зовнішньої розвідки

Конкретні терміни для втілення проєктів

Міністерство оборони рф визначило конкретні терміни для втілення зазначених проєктів:

  • до 31 серпня 2025 року – відбір найперспективніших технологій;
  • до 31 жовтня 2025 року – проведення функціональних випробувань обраних розроблень з боку вмф рф;
  • після цього – формування державного замовлення, запуск серійного виробництва та офіційне взяття нової техніки на озброєння.

Також читайте: Здійснювати атаки морськими дронами зараз не так просто. РФ зробила ешелоновану оборону, - Неїжпапа

Автор: 

росія (65244) СЗР (115) зовнішня розвідка (466) морський дрон (48)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть, причем в октябре "стукнет" 21 год.
показати весь коментар
24.04.2025 18:22 Відповісти
Тож у кислооких не купиш, а власні голови бояра виїла.
показати весь коментар
24.04.2025 18:29 Відповісти
До попи. Військових кораблів у нас кіт наплакав.
показати весь коментар
24.04.2025 18:34 Відповісти
Два корвета в Турции, дивизион тральщиков в Британии... В общем несколько больше.
показати весь коментар
24.04.2025 19:00 Відповісти
Якщо у кацапів війн тільки з нами, значить планують їх проти нас. А у нас же військового флоту нема. От дурні кацапи
показати весь коментар
24.04.2025 18:51 Відповісти
і чо? Ермак та зелене ******** заборонили БЕКи, та ви моніторите інтернет замість роботи?
показати весь коментар
24.04.2025 19:33 Відповісти
 
 