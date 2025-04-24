РФ активізує розробку морських безпілотників, - Служба зовнішньої розвідки

У структурі міністерства оборони РФ створено міжвідомчу технічну раду з розвитку безпілотних систем і технологій морського застосування.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Завдання такої ради – пришвидшити розроблення та впровадження морських безпілотних систем у ВС РФ, зокрема безекіпажних катерів і дронів.

Які типи БЕК планують розробляти

Рада спрямує свою діяльність на підтримку розробки різних типів БЕК:

"катран",

БЕК "скворец вмф" (FPV),

важкого безекіпажного катера ГРК 700 "визирь" та

додаткових технологічних рішень, що можуть бути використані для розвитку морських безпілотних систем.

Ідеться про системи зв’язку "гермес", програмно-апаратні комплекси "площадь" та "орбита", універсальну наземну станцію управління для безекіпажних катерів тощо.

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Конкретні терміни для втілення проєктів

Міністерство оборони рф визначило конкретні терміни для втілення зазначених проєктів:

до 31 серпня 2025 року – відбір найперспективніших технологій;

до 31 жовтня 2025 року – проведення функціональних випробувань обраних розроблень з боку вмф рф;

після цього – формування державного замовлення, запуск серійного виробництва та офіційне взяття нової техніки на озброєння.

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