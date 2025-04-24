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Новости Суд над Насировым Насиров мобилизовался
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Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Насирова

насіров

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коллегия судей частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен.

Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.

В свою очередь Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству и обязанностью".

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Кроме того, суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую наличием у него соответствующего заключения ВВК. В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы.

Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Автор: 

арест (10456) Насиров Роман (763) Антикоррупционный суд (1210)


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Топ комментарии
+13
Дайте йому плєд і років з дванадцять. Бо той цирк вже заїбав.
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24.04.2025 20:39
+3
Я думав, що він уже воює .... Обороняє державу в інженерно- саперній роті! Повзає на животі, мінує поля!
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24.04.2025 20:40
+2
Крутиться Карась як на розпеченій сковорідці !!!
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24.04.2025 20:37
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Крутиться Карась як на розпеченій сковорідці !!!
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24.04.2025 20:37 Ответить
Дайте йому плєд і років з дванадцять. Бо той цирк вже заїбав.
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24.04.2025 20:39 Ответить
картату ковдрочку
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25.04.2025 06:45 Ответить
Звичайні бандитські "разборкі"!!!
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24.04.2025 20:40 Ответить
Я думав, що він уже воює .... Обороняє державу в інженерно- саперній роті! Повзає на животі, мінує поля!
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24.04.2025 20:40 Ответить
За тексты в интернете простых людишек сажают за десять дней,за мегакоррупцию не могут вынести приговор десятилетиями,есть за что сражаться на фронте воинам и есть что защищать в тылу.
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24.04.2025 20:41 Ответить
Одіяло хоч принесли йому?
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24.04.2025 20:41 Ответить
це зветься картата ковдра
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25.04.2025 06:47 Ответить
Большая потеря для саперов, за шо такие жестокости...
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24.04.2025 20:44 Ответить
Насіров це як Азіров?
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24.04.2025 20:52 Ответить
Скільки уваги і витрачених коштів на якогось кідараса.
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24.04.2025 20:53 Ответить
Ще рік йому почалитись і строк давності і гуляй Вася
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24.04.2025 20:59 Ответить
портновський судовий кодекс діє - "ми вас за цим кодексом посадимо, а от ви нас ні...". І так в усій державній системі
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24.04.2025 22:56 Ответить
Імпотенти стільки років носяться з цим вилупком, як з тим бутербродом.
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24.04.2025 21:00 Ответить
Так вроде сапёром-минёром пошёл воевать? Уже всё---дембель в маю, всё покую!?
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24.04.2025 21:06 Ответить
Какой-то черт тиріт мільйони, військові курсанти ніщіє, владо ви рехнуті взагалі, 4 рік війни...позорисько, і ми маємо іти на нуль???? За міліардеров прокурорів, по сусідству інвалідів??? Прокинся країно!!!
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24.04.2025 21:12 Ответить
Вже скільки часу носяться з тим одним хером як дурень з мальованою торбою. Та таких Насірових тисячі по Україні, і всі на волі. А з цого дуріка для картинки зробили цапа-відбувайла.
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24.04.2025 21:28 Ответить
Бувалий сідєлєц ...
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24.04.2025 21:29 Ответить
Таки так, вже і картатий плєд струхлявів.
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24.04.2025 21:41 Ответить
Приклад наслідків, пусто-порожніх балачок і реальної бездіяльності РОКАМИ, так званної судової безсистемності та заробляння СОБІ статків, отими суддівськими і прокурорськими, на усіх справах!
За казенне, зелене квітчасте одіяло, з Феофаніїта, та його «операцію хірургічну», Насралов розрахувавася??
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24.04.2025 21:34 Ответить
Несіть покривало!

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24.04.2025 21:45 Ответить
Це вже вкотре?
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24.04.2025 22:52 Ответить
Розслідування тягнеться,поки клієнт платить гроші. Спробував зіскочити,але ні,як же залишити розслідувачів без масла на бутерброді. Який ідіотизм та імпотентність алади- багаторічні розслідування.
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25.04.2025 06:19 Ответить
а посадили тех кто его отмазывал? конечно нет)))
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25.04.2025 06:52 Ответить
 
 