Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Насирова

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коллегия судей частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен.

Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.

В свою очередь Насиров и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства и утверждали, что мотивы добровольной мобилизации являются "долгом государству и обязанностью".

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Кроме того, суд допросил свидетелей, которые подтвердили инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевод с боевой должности на небоевую наличием у него соответствующего заключения ВВК. В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы.

Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование