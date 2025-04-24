Антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Насірова

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Колегія суддів частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.

Своєю чергою Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком".

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Крім того, суд допитав свідків, які підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв їм про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби.

Нагадаємо, 9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування