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Новини Суд на Насіровим Насіров мобілізувався
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Антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Насірова

насіров

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Колегія суддів частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.

Своєю чергою Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Насіров мобілізувався до інженерно-саперної роти 101-ї окремої бригади охорони Генштабу, - Автомайдан

Крім того, суд допитав свідків, які підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв їм про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби.

Нагадаємо, 9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування

Автор: 

арешт (2524) Насіров Роман (985) ВАКС Антикорупційний суд (1955)


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Топ коментарі
+14
Дайте йому плєд і років з дванадцять. Бо той цирк вже заїбав.
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24.04.2025 20:39
+3
Крутиться Карась як на розпеченій сковорідці !!!
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24.04.2025 20:37
+3
Я думав, що він уже воює .... Обороняє державу в інженерно- саперній роті! Повзає на животі, мінує поля!
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24.04.2025 20:40
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Крутиться Карась як на розпеченій сковорідці !!!
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24.04.2025 20:37 Відповісти
Дайте йому плєд і років з дванадцять. Бо той цирк вже заїбав.
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24.04.2025 20:39 Відповісти
картату ковдрочку
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25.04.2025 06:45 Відповісти
Звичайні бандитські "разборкі"!!!
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24.04.2025 20:40 Відповісти
Я думав, що він уже воює .... Обороняє державу в інженерно- саперній роті! Повзає на животі, мінує поля!
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24.04.2025 20:40 Відповісти
За тексты в интернете простых людишек сажают за десять дней,за мегакоррупцию не могут вынести приговор десятилетиями,есть за что сражаться на фронте воинам и есть что защищать в тылу.
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24.04.2025 20:41 Відповісти
Одіяло хоч принесли йому?
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24.04.2025 20:41 Відповісти
це зветься картата ковдра
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25.04.2025 06:47 Відповісти
Не знаєте ви в Німеччині тонкостей українського гумору. Ви думаєте я не знаю рідної мови? Саме одіяло, я не помилився.
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25.04.2025 08:59 Відповісти
Ко́вдра або укрива́ло, також розм. одія́ло - постільна річ для покривання тіла.
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25.04.2025 19:43 Відповісти
плюс, дятлику, картата ковда - це мем
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25.04.2025 19:44 Відповісти
Немає в тебе, дятлику, почуття гумору... Тут я тобі не доктор.
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25.04.2025 20:00 Відповісти
Большая потеря для саперов, за шо такие жестокости...
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24.04.2025 20:44 Відповісти
Насіров це як Азіров?
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24.04.2025 20:52 Відповісти
Скільки уваги і витрачених коштів на якогось кідараса.
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24.04.2025 20:53 Відповісти
Ще рік йому почалитись і строк давності і гуляй Вася
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24.04.2025 20:59 Відповісти
портновський судовий кодекс діє - "ми вас за цим кодексом посадимо, а от ви нас ні...". І так в усій державній системі
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24.04.2025 22:56 Відповісти
Імпотенти стільки років носяться з цим вилупком, як з тим бутербродом.
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24.04.2025 21:00 Відповісти
Так вроде сапёром-минёром пошёл воевать? Уже всё---дембель в маю, всё покую!?
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24.04.2025 21:06 Відповісти
Какой-то черт тиріт мільйони, військові курсанти ніщіє, владо ви рехнуті взагалі, 4 рік війни...позорисько, і ми маємо іти на нуль???? За міліардеров прокурорів, по сусідству інвалідів??? Прокинся країно!!!
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24.04.2025 21:12 Відповісти
Вже скільки часу носяться з тим одним хером як дурень з мальованою торбою. Та таких Насірових тисячі по Україні, і всі на волі. А з цого дуріка для картинки зробили цапа-відбувайла.
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24.04.2025 21:28 Відповісти
Бувалий сідєлєц ...
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24.04.2025 21:29 Відповісти
Таки так, вже і картатий плєд струхлявів.
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24.04.2025 21:41 Відповісти
Приклад наслідків, пусто-порожніх балачок і реальної бездіяльності РОКАМИ, так званної судової безсистемності та заробляння СОБІ статків, отими суддівськими і прокурорськими, на усіх справах!
За казенне, зелене квітчасте одіяло, з Феофаніїта, та його «операцію хірургічну», Насралов розрахувавася??
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24.04.2025 21:34 Відповісти
Несіть покривало!

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24.04.2025 21:45 Відповісти
Це вже вкотре?
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24.04.2025 22:52 Відповісти
Розслідування тягнеться,поки клієнт платить гроші. Спробував зіскочити,але ні,як же залишити розслідувачів без масла на бутерброді. Який ідіотизм та імпотентність алади- багаторічні розслідування.
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25.04.2025 06:19 Відповісти
а посадили тех кто его отмазывал? конечно нет)))
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25.04.2025 06:52 Відповісти
ШО? Апять?
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25.04.2025 08:48 Відповісти
Во Чувирло устроївся, не те щоб автомат в руки і на нуль кров'ю змивать гріхи..., так його ще й охоронять будуть... Маразм в роки війни зашкалює...
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25.04.2025 09:28 Відповісти
 
 