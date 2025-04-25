Враг не использует бронированную технику для штурмов на Покровском направлении, - 38-я ОБрМП. ВИДЕО
Враг на Покровском направлении пытается подвозить свой личный состав и боекомплект на безопасное расстояние и прятаться. Также прячет и бронированную технику и не использует ее для штурмов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказала спикер 38-й отдельной бригады морской пехоты Елена Солонина.
Она отметила, что сейчас россияне используют бронированные машины, как такси. К линии боевого соприкосновения стараются ими не приближаться, поскольку технику они ценят больше, чем личный состав, который для них "просто мясо". Однако и в глубоко вражеском тылу дронари бригады находят броню противника.
"Вражескую БМП-2 мы обнаружили ближе к тылам. Мы контролируем наше украинское небо, и если наблюдаем движение, то не проходит какого-то большого количества времени - уничтожаем. Это была не одна БМП, вторая БМП-2 также была успешно уничтожена. Также мы тогда нашли вражеский танк Т-72, который уничтожили", - рассказала Солонина.
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