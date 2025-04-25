РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8011 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
3 861 6

Враг не использует бронированную технику для штурмов на Покровском направлении, - 38-я ОБрМП. ВИДЕО

На Покровском направлении россияне тяжелую бронетехнику прячут в тылу

Враг на Покровском направлении пытается подвозить свой личный состав и боекомплект на безопасное расстояние и прятаться. Также прячет и бронированную технику и не использует ее для штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказала спикер 38-й отдельной бригады морской пехоты Елена Солонина.

Она отметила, что сейчас россияне используют бронированные машины, как такси. К линии боевого соприкосновения стараются ими не приближаться, поскольку технику они ценят больше, чем личный состав, который для них "просто мясо". Однако и в глубоко вражеском тылу дронари бригады находят броню противника.

"Вражескую БМП-2 мы обнаружили ближе к тылам. Мы контролируем наше украинское небо, и если наблюдаем движение, то не проходит какого-то большого количества времени - уничтожаем. Это была не одна БМП, вторая БМП-2 также была успешно уничтожена. Также мы тогда нашли вражеский танк Т-72, который уничтожили", - рассказала Солонина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровское направление остается самым горячим на фронте, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (4071) 38 отдельная бригада морской пехоты (29) война в Украине (3946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відправте туди Насірова, нехай все замінує.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:39 Ответить
Не можливо, бо як йому про це скажуть, він мінувати зразу почне
показать весь комментарий
25.04.2025 10:50 Ответить
Такі персонажі в тилу потрібніші .
показать весь комментарий
25.04.2025 10:46 Ответить
Бидло в ху... лостані багато, а заліза мало, на ньому ще заробити треба. А на вмерлих ху...ловцях заробляють і родини і керівництво
показать весь комментарий
25.04.2025 10:48 Ответить
По шахтних виробітках лізуть? Замінувати нахрєн,і хоронити не треба. З тої глибини до пекла ближче
показать весь комментарий
25.04.2025 13:15 Ответить
*****, накопичує «броню», для удару по країні НАТО…
Там, не зможуть, так протистояти йому, як це зробили Захисники України, у супереч, злочинних дій посадових осіб в органах державної влади з 2019 року!
Потікавші за кордон керівні особи з ГПУ можуть це засвідвідчити, поки, як СВІДКИ… (ст 28 ККУ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Кримінальний ...)
показать весь комментарий
25.04.2025 17:50 Ответить
 
 