Покровское направление остается самым горячим на фронте, - Генштаб

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 175 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 110 авиационных ударов, применив 72 ракеты и сбросив 201 КАБ. Кроме этого, совершил 6178 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3148 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Угроиды, Краснополье, Степок, Рясное, Миропольское Сумской области; Кремский Бугор Черниговской области; Редкодуб, Путниково Харьковской области; Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка, Сухой Яр, Удачное, Новониколаевка, Зеленый Кут, Новопавловка, Мирноград, Муравка, Дачное, Новополь, Багатырь, Яровая, Приют, Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Приморское Запорожской области.

Бои на востоке

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Нового, Колодязев, Торского, Ямполевки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часова Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зверево, Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил десять атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива и Отрадного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 26 КАБ, совершил 367 обстрелов, из которых пять - из РСЗО. Украинские защитники остановили 27 штурмовых действий захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских систем и один пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, три боевые бронированные машины, 72 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 48 ракет, 119 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 151 автомобиль оккупантов.

Также читайте: Несмотря на сосредоточение основных усилий на востоке именно на Покровске, враг достиг там наименьших успехов, - ОСГВ "Хортиця"