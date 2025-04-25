Общие боевые потери РФ с начала войны - около 946 500 человек (+1170 за сутки), 10 703 танка, 26 895 артсистем, 22 315 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 946 500 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 946500 (+1170) человек,
танков - 10703 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 22315 (+3) ед,
артиллерийских систем - 26895 (+72) ед,
РСЗО - 1372 (+3) ед,
средства ППО - 1144 (+3) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 33779 (+119),
крылатые ракеты - 3196 (+48),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 45906 (+151) ед,
специальная техника - 3860 (+0)
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про втрати з нашого боку хай вам конашенков розкаже. Можливо його цифри вас порадують.
241!! одиниця знищеної техніки та 1170 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків в 3 рази більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 946 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
Бережіть себе.
https://xn--80apggvco.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388 Тут
https://gogov.ru/articles/population-ru І тут )
Але сайти москальські, треба ВПН.
позиційкобзона.