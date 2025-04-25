РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8048 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
4 432 30

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 946 500 человек (+1170 за сутки), 10 703 танка, 26 895 артсистем, 22 315 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 946 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 946500 (+1170) человек,

танков - 10703 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 22315 (+3) ед,

артиллерийских систем - 26895 (+72) ед,

РСЗО - 1372 (+3) ед,

средства ППО - 1144 (+3) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33779 (+119),

крылатые ракеты - 3196 (+48),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 45906 (+151) ед,

специальная техника - 3860 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты во время неудачного штурма потеряли 7 БМП, 2 БТР, танк и 89 пехотинцев. ВИДЕО

Потери врага за 24 апреля

Автор: 

армия РФ (19269) Генштаб ВС (6294) ликвидация (3552) уничтожение (6949)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Війна це робота яку потрібно робити добре і якісно. Радіти тут не виходить, а от тішитись результатом можна. Несучи колосальні втрати за кожний квадратний кілометр кацапи виснажуються. Матеріально і ресурсно. І це врешті принесе результат. Чого б це нам перейматись що у кацапів на концерт Кобзона довга черга?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:11
+17
РСЗВ і ППО знов порадували.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:13
+17
У нас єдиний варіант - бити мразот на своїй землі до останнього окупанта. Варіанти "Сайтісь па сєрєдінє" і "Атдайтє путєну 4 рєгіона с Кримом" зовсім не варіанти.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна це робота яку потрібно робити добре і якісно. Радіти тут не виходить, а от тішитись результатом можна. Несучи колосальні втрати за кожний квадратний кілометр кацапи виснажуються. Матеріально і ресурсно. І це врешті принесе результат. Чого б це нам перейматись що у кацапів на концерт Кобзона довга черга?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:11 Ответить
не ний. Розмін семи квадратних кілометрів на 1200 втрат осбового складу поки що на нашу користь.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:12 Ответить
Точно на нашу користь? Чи втрати з нашого боку ти не рахуєш?
показать весь комментарий
25.04.2025 08:18 Ответить
Точно.
Про втрати з нашого боку хай вам конашенков розкаже. Можливо його цифри вас порадують.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:42 Ответить
У нас єдиний варіант - бити мразот на своїй землі до останнього окупанта. Варіанти "Сайтісь па сєрєдінє" і "Атдайтє путєну 4 рєгіона с Кримом" зовсім не варіанти.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:53 Ответить
Пропонуєте здатися кацапам без втрат?
показать весь комментарий
25.04.2025 10:23 Ответить
РСЗВ і ППО знов порадували.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:13 Ответить
Боженько!Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
25.04.2025 08:33 Ответить
Минув 4083 день москальсько-української війни.
241!! одиниця знищеної техніки та 1170 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків в 3 рази більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 946 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:46 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2025 08:49 Ответить
у вас якесь інше джерело, бо я дивлюсь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 сюди, і бачу поки що Астраханську область.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:06 Ответить
Так, надибав пару місяців назад на їхньому Росстаті свіжу статистику по регіонах станом на 2025 рік з розподілом на міське і сільське населення ) Посилання не зберіг, але може потім знову пошукаю )
показать весь комментарий
25.04.2025 09:33 Ответить
якщо знайдете посилання на свіжу статистику по регіонам, то буду вдячний.
Бережіть себе.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:37 Ответить
Знайшов пару посилань )
https://xn--80apggvco.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388 Тут
https://gogov.ru/articles/population-ru І тут )
Але сайти москальські, треба ВПН.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:38 Ответить
Танки шосту добу "цифри", ББМ друга доба "цифри" і на дощ не спишеш.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:47 Ответить
переходять на малу автотехніку - кабріолєти, "десерти", багі-шмагі, квадро-мото, бо вони швидчі, і на них скоріше можно дістатись до позиційкобзона.
показать весь комментарий
25.04.2025 08:58 Ответить
Та вже й на електросамокатах роз'їзжають, мабудь мотоцикли закінчились! 😁
показать весь комментарий
25.04.2025 09:17 Ответить
самокати не новація, були вже у минулому сезоні. Мотоцикли не закінчаться, "джанші" вистачить на весь призов цього року, рф законтрактувала весь цьогорічний тираж. А самокати - це конфіскат з члєнінграда і москви.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:35 Ответить
Гляньте співвідношення сьогодні ББМ до танків. ББМ відходять бо дуже вразливі для ФПВ. Їх роль виконують старі танки з надбудівлями від дронів. І мотоцикли теж підходять, бо додають швидкості піхоті, плюс вона не нокопичена в одному місті для роботи арти і тяжче ганятись за ними дронами. Плюс з'являється імовірність вижити при наїзді на протипіхотну міну.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:44 Ответить
в цілому згоден, крім того, що на мотоціклі можно втекти від fpv - просто проживе на двадять секунд довше. Щодо наїзду на ПФМ, то кацапу взагалі нічого не буде, тільки колесо виде з ладу, а от ПОМка його вб'є навіть на мотоиклі. Я вже не кажу про те, що мотоцикл підвищує шанс не проїхати повз ПТМ-3, бо від такої маси металу точно спрацює індукійний датчик цілі. Я вже не кажу про метрові "шлагбауми" L9, які з моцика на ходу не побачиш. Так що переваги мотоцикла вельми сумнівні.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:11 Ответить
Переваги мотоциклу є перед в порівнянні з атакою пішки )
показать весь комментарий
25.04.2025 10:30 Ответить
на замінованому полі перевага зразу перетворюється в цілковитий недолік, бо мотокацап ніхєра на ходу не бачить. А так перевага є - вони помирають ближче до наших шанців.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:38 Ответить
Астраханські кавуни протримались добу. Цікаво за який час "отперчим" тамбовських вовків.
показать весь комментарий
25.04.2025 09:09 Ответить
Теж швиденько підуть )
показать весь комментарий
25.04.2025 09:46 Ответить
Вчора- 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область, а сьогодні вже тамбовскі виродки в черзі до кабзона на концерт! Швидко! 😁Слава воїнам ЗСУ!
показать весь комментарий
25.04.2025 09:15 Ответить
Заготавлюю вітальні листівки росіянам з визначним ювілеєм - 1 000 000 орком. Чекаю відправку на червень.
показать весь комментарий
25.04.2025 10:34 Ответить
з дронів будуть розкидувать?
показать весь комментарий
25.04.2025 10:39 Ответить
 
 