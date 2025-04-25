Общие боевые потери РФ с начала войны - около 946 500 человек (+1170 за сутки), 10 703 танка, 26 895 артсистем, 22 315 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 946 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 946500 (+1170) человек,

танков - 10703 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 22315 (+3) ед,

артиллерийских систем - 26895 (+72) ед,

РСЗО - 1372 (+3) ед,

средства ППО - 1144 (+3) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33779 (+119),

крылатые ракеты - 3196 (+48),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 45906 (+151) ед,

специальная техника - 3860 (+0)

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