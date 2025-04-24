Оккупанты во время неудачного штурма потеряли 7 БМП, 2 БТР, танк и 89 пехотинцев. ВИДЕО
21 апреля российские оккупанты совершили штурм с использованием бронированной и автомобильной техники позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, но получили достойный отпор. Часть техники подорвалась на минах, остальную добили FPV.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие неудачного штурма враг потерял 89 оккупантов, 7 БМП, 2 БТР 1 танк, 10 единиц автомобильного транспорта.
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Luk Viktor
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