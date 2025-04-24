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Оккупанты во время неудачного штурма потеряли 7 БМП, 2 БТР, танк и 89 пехотинцев. ВИДЕО

21 апреля российские оккупанты совершили штурм с использованием бронированной и автомобильной техники позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, но получили достойный отпор. Часть техники подорвалась на минах, остальную добили FPV.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие неудачного штурма враг потерял 89 оккупантов, 7 БМП, 2 БТР 1 танк, 10 единиц автомобильного транспорта.

Также смотрите: Беспилотник "взрывоопасно" залетел в туалет, в котором оккупант справлял естественные надобности. ВИДЕО

Автор: 

59 отдельная мотопехотная бригада (123) война в Украине (3902)


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"Нєхрен їздити по ораному"...
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24.04.2025 20:05 Ответить
Розженімо поцам тугу по нічному лугу.
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24.04.2025 20:05 Ответить
ЗСУ справжнім воїнам та героям щира вдячність шана та повага...
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24.04.2025 20:07 Ответить
Щира дяка за важку красиву роботу!!
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24.04.2025 20:15 Ответить
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24.04.2025 20:21 Ответить
 
 