Беспилотник "взрывно" залетел в туалет, в котором оккупант справлял естественные потребности. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал российского захватчика. В частности, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка дроном-камикадзе атаковали туалет, в котором оккупант справлял естественные надобности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиянина опубликована в соцсети.

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