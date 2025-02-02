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Новости Видео Война
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Беспилотник "взрывно" залетел в туалет, в котором оккупант справлял естественные потребности. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал российского захватчика. В частности, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка дроном-камикадзе атаковали туалет, в котором оккупант справлял естественные надобности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиянина опубликована в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Детонация боекомплекта российской бронемашины на Купянском направлении в результате точной атаки наших бойцов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) ликвидация (3692) 59 отдельная мотопехотная бригада (127)


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Топ комментарии
+22
Фраза "надо - будем мочить и в сортирах" заиграла новыми оттенками
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02.02.2025 10:43 Ответить
+10
Дрон виконав вкрай важливу природну потребу - відправив кацапа до пекла.
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02.02.2025 10:48 Ответить
+10
ой та ладно. не меліть дурню.
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02.02.2025 10:56 Ответить
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Дубль 2?
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02.02.2025 10:42 Ответить
Справляв неприродні потреби
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02.02.2025 11:02 Ответить
Це новий єпізод
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02.02.2025 11:11 Ответить
Так - першии був тільки ********
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02.02.2025 11:14 Ответить
Це вже другий дубль лише за нинішній день. На першому танк починає "рівняти" руїни на землі в снігу, а закінчує на землі уже без снігу. Забули дописати комент від "полководців" з ГШ: "земля під ногами окупантів горить і сніг миттєво топиться..."
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02.02.2025 13:34 Ответить
Фраза "надо - будем мочить и в сортирах" заиграла новыми оттенками
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02.02.2025 10:43 Ответить
Скоро таке на моцкві. В кожну хату
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02.02.2025 10:44 Ответить
А, да? ну я пішов на шашлики
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02.02.2025 14:25 Ответить
Ну ось, обкаканий на концерт до кобздуна попав.
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02.02.2025 10:46 Ответить
Дрон виконав вкрай важливу природну потребу - відправив кацапа до пекла.
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02.02.2025 10:48 Ответить
Повернеться господар - хай переносить туалет у нове місце. А в старому хай згребе все в яму, висипле відро вапна або мішок старої вапняної штукатурки, і засипле землею. Як грунт осяде - хай садить там плодове дерево... Яблука чи груші ростимуть прекрасно... Та й персики "не відмовляться" від подібних "добрив"... (Вапно - для "розкислення" грунту).
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02.02.2025 10:54 Ответить
ти шо, спец по дирках сортирних? у Енгельсі навчився ? ))
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02.02.2025 11:57 Ответить
а що ж іще могли навчити того тупня, тільки поводження з лайном.
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02.02.2025 15:42 Ответить
ще стукати на українців, в кого думка відрізняється від цього ексПерду по лайну
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02.02.2025 19:05 Ответить
От клятий дрон,не дав наріку гівна перед концертом кобздона понюхати)))
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02.02.2025 11:18 Ответить
Когда то у снайперов был негласный закон,ч то если противник справляет нужду его не трогают... А вот потом да...
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02.02.2025 10:52 Ответить
ой та ладно. не меліть дурню.
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02.02.2025 10:56 Ответить
То було в першу світову війну . це була остання війна яка велась по правилах.
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02.02.2025 11:07 Ответить
"Велась війна по правилах") Особливо правила по використанню хімічною зброєю. Зараз ми отруємо 100 тис. ваших солдатів, а потім ви 100тис. Тільки не більше, ніж 100тис. за раз, а то буде не чесно)
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02.02.2025 11:30 Ответить
А він що,без штанів сидів? То він гівно перед концертом кобздона нюхав))))
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02.02.2025 11:20 Ответить
И ты для этого сегодня зарегался?
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02.02.2025 11:25 Ответить
само придумало? ваше х..ло сказало мочити терористів в сортирах, тому вбивати вас козліна кацапська будуть скрізь.
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02.02.2025 15:50 Ответить
З полегшанням, кацапчику!
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02.02.2025 10:53 Ответить
Я вражений, що кацапи сруть в туалеті. Я думав, що де всрався, там і туалет.
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02.02.2025 10:55 Ответить
Природні потреби москалів - вбивати. А в туалеті вони просто сруть.
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02.02.2025 11:02 Ответить
Сруть вони кругом, просто інколи це в них відбувається в туалеті
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02.02.2025 11:17 Ответить
Стремянка
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02.02.2025 11:10 Ответить
Цензор, новостей более значимых нет? Или всюду "срака" пипл можно и таким загрузить?
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02.02.2025 11:14 Ответить
москаля розпердолило 🤣
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02.02.2025 11:23 Ответить
Засіб від запору
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02.02.2025 11:25 Ответить
Вибачте, що кацапською: "Прах к праху, а говно - к говну."
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02.02.2025 11:26 Ответить
Замочили терориста разом з сартіром
Щоб і не смерділо рускім міром.
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02.02.2025 11:32 Ответить
Профілактика геморою
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02.02.2025 11:52 Ответить
Що ж він такого з'їв, певно з горохом перестарався... )))
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02.02.2025 12:32 Ответить
Зайшов посцять, а потім ще і всрався.
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02.02.2025 12:51 Ответить
Час би порадити кацапам закривати двері в параші, коли серуть. Бо, бач! - дрони по два рази залітать! А як у наших подоляків проклюнеться "сортирний" ентузі(зі)зм - то й і втретє покажуть теж саме...
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02.02.2025 13:48 Ответить
разорвался снаряд и кацап спрашивает другого кацапа: а какова цвета кровь? она коричневая? другой не разслышав ему отвечает: да. - бл.д. я весь в крови
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02.02.2025 13:57 Ответить
ПІЛОТУ ДРОНА ..ОСКАР.. за суперкороткометражку
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02.02.2025 16:06 Ответить
Чужі тут не серуть
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02.02.2025 17:01 Ответить
Та то москаль просто так феєрично пернув...
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02.02.2025 17:28 Ответить
Всьо по завєтам пу, замачілі в сартірє...
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02.02.2025 19:07 Ответить
Одразу в кацапську Вальгаллу.
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02.02.2025 20:46 Ответить
да уж, всраться и не жить....
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03.02.2025 04:26 Ответить
 
 