Беспилотник "взрывно" залетел в туалет, в котором оккупант справлял естественные потребности. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал российского захватчика. В частности, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка дроном-камикадзе атаковали туалет, в котором оккупант справлял естественные надобности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиянина опубликована в соцсети.
Топ комментарии
+22 18c49ed2
показать весь комментарий02.02.2025 10:43 Ответить Ссылка
+10 Леонід #587957
показать весь комментарий02.02.2025 10:48 Ответить Ссылка
+10 Semen Pistruil
показать весь комментарий02.02.2025 10:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб і не смерділо рускім міром.