Детонация боекомплекта российской бронемашины на Купянском направлении в результате точной атаки наших бойцов. ВИДЕО
Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" за неделю уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", 3 танка, 2 боевые машины пехоты на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий02.02.2025 14:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Asko Poom
показать весь комментарий03.02.2025 08:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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