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Новости Видео Война
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Детонация боекомплекта российской бронемашины на Купянском направлении в результате точной атаки наших бойцов. ВИДЕО

Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" за неделю уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", 3 танка, 2 боевые машины пехоты на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

война (1403) Госпогранслужба (6577) танк (2273) уничтожение (7238) БМП (404) САУ (215)


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02.02.2025 14:51 Ответить
От і все.
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03.02.2025 08:02 Ответить
 
 