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Силы обороны уничтожили грузовик, два БТР-80 и антенну усиления связи оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по позициям врага на Волчанском направлении. С помощью минометов и ударных дронов уничтожены грузовик, два БТР-80 и антенна усиления связи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) Госпогранслужба (6577) уничтожение (7238) БТР (366)


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РЕБу багато(((
Дяка прикордонникам!
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01.02.2025 17:49 Ответить
 
 