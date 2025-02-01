Силы обороны уничтожили грузовик, два БТР-80 и антенну усиления связи оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по позициям врага на Волчанском направлении. С помощью минометов и ударных дронов уничтожены грузовик, два БТР-80 и антенна усиления связи оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Дяка прикордонникам!