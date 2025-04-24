Окупанти під час невдалого штурму втратили 7 БМП, 2 БТР, танк та 89 піхотинців. ВIДЕО
21 квітня російські окупанти здійснили штурм з використанням броньованої та автомобільної техніки позицій 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, але отримали гідну відсіч. Частина техніки підірвалася на мінах, решту добили FPV.
Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті невдалого штурму ворог втратив 89 окупантів, 7 БМП, 2 БТР 1 танк, 10 одиниць автомобільного транспорту.
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Luk Viktor
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