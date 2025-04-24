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Окупанти під час невдалого штурму втратили 7 БМП, 2 БТР, танк та 89 піхотинців. ВIДЕО

21 квітня російські окупанти здійснили штурм з використанням броньованої та автомобільної техніки позицій 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, але отримали гідну відсіч. Частина техніки підірвалася на мінах, решту добили FPV.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті невдалого штурму ворог втратив 89 окупантів, 7 БМП, 2 БТР 1 танк, 10 одиниць автомобільного транспорту.

Також дивіться: Безпілотник "вибухово" залетів у туалет, в якому окупант справляв природні потреби. ВIДЕО

Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (127) війна в Україні (3981)


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"Нєхрен їздити по ораному"...
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24.04.2025 20:05 Відповісти
Розженімо поцам тугу по нічному лугу.
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24.04.2025 20:05 Відповісти
ЗСУ справжнім воїнам та героям щира вдячність шана та повага...
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24.04.2025 20:07 Відповісти
Щира дяка за важку красиву роботу!!
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24.04.2025 20:15 Відповісти
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24.04.2025 20:21 Відповісти
 
 