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Новини Знищення російської техніки
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 946 500 осіб (+1170 за добу), 10 703 танки, 26 895 артсистем, 22 315 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 946 500 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 946500 (+1170) осіб,

танків ‒ 10703 (+9) од,

бойових броньованих машин  ‒ 22315 (+3) од,

артилерійських систем – 26895 (+72) од,

РСЗВ – 1372 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1144 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів  – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119),

крилаті ракети ‒ 3196 (+48),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти під час невдалого штурму втратили 7 БМП, 2 БТР, танк та 89 піхотинців. ВIДЕО

Втрати ворога за 24 квітня

Автор: 

армія рф (17419) Генштаб ЗС (6593) ліквідація (3934) знищення (7262)


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Топ коментарі
+25
Війна це робота яку потрібно робити добре і якісно. Радіти тут не виходить, а от тішитись результатом можна. Несучи колосальні втрати за кожний квадратний кілометр кацапи виснажуються. Матеріально і ресурсно. І це врешті принесе результат. Чого б це нам перейматись що у кацапів на концерт Кобзона довга черга?
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25.04.2025 08:11
+17
РСЗВ і ППО знов порадували.
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25.04.2025 08:13
+17
У нас єдиний варіант - бити мразот на своїй землі до останнього окупанта. Варіанти "Сайтісь па сєрєдінє" і "Атдайтє путєну 4 рєгіона с Кримом" зовсім не варіанти.
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25.04.2025 08:53
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Війна це робота яку потрібно робити добре і якісно. Радіти тут не виходить, а от тішитись результатом можна. Несучи колосальні втрати за кожний квадратний кілометр кацапи виснажуються. Матеріально і ресурсно. І це врешті принесе результат. Чого б це нам перейматись що у кацапів на концерт Кобзона довга черга?
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25.04.2025 08:11 Відповісти
не ний. Розмін семи квадратних кілометрів на 1200 втрат осбового складу поки що на нашу користь.
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25.04.2025 08:12 Відповісти
Точно на нашу користь? Чи втрати з нашого боку ти не рахуєш?
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25.04.2025 08:18 Відповісти
Точно.
Про втрати з нашого боку хай вам конашенков розкаже. Можливо його цифри вас порадують.
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25.04.2025 08:42 Відповісти
У нас єдиний варіант - бити мразот на своїй землі до останнього окупанта. Варіанти "Сайтісь па сєрєдінє" і "Атдайтє путєну 4 рєгіона с Кримом" зовсім не варіанти.
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25.04.2025 08:53 Відповісти
Пропонуєте здатися кацапам без втрат?
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25.04.2025 10:23 Відповісти
РСЗВ і ППО знов порадували.
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25.04.2025 08:13 Відповісти
Боженько!Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.04.2025 08:33 Відповісти
Минув 4083 день москальсько-української війни.
241!! одиниця знищеної техніки та 1170 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків в 3 рази більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 946 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
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25.04.2025 08:46 Відповісти
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25.04.2025 08:49 Відповісти
у вас якесь інше джерело, бо я дивлюсь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 сюди, і бачу поки що Астраханську область.
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25.04.2025 09:06 Відповісти
Так, надибав пару місяців назад на їхньому Росстаті свіжу статистику по регіонах станом на 2025 рік з розподілом на міське і сільське населення ) Посилання не зберіг, але може потім знову пошукаю )
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25.04.2025 09:33 Відповісти
якщо знайдете посилання на свіжу статистику по регіонам, то буду вдячний.
Бережіть себе.
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25.04.2025 09:37 Відповісти
Знайшов пару посилань )
https://xn--80apggvco.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388 Тут
https://gogov.ru/articles/population-ru І тут )
Але сайти москальські, треба ВПН.
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25.04.2025 09:38 Відповісти
Танки шосту добу "цифри", ББМ друга доба "цифри" і на дощ не спишеш.
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25.04.2025 08:47 Відповісти
переходять на малу автотехніку - кабріолєти, "десерти", багі-шмагі, квадро-мото, бо вони швидчі, і на них скоріше можно дістатись до позиційкобзона.
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25.04.2025 08:58 Відповісти
Та вже й на електросамокатах роз'їзжають, мабудь мотоцикли закінчились! 😁
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25.04.2025 09:17 Відповісти
самокати не новація, були вже у минулому сезоні. Мотоцикли не закінчаться, "джанші" вистачить на весь призов цього року, рф законтрактувала весь цьогорічний тираж. А самокати - це конфіскат з члєнінграда і москви.
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25.04.2025 09:35 Відповісти
Гляньте співвідношення сьогодні ББМ до танків. ББМ відходять бо дуже вразливі для ФПВ. Їх роль виконують старі танки з надбудівлями від дронів. І мотоцикли теж підходять, бо додають швидкості піхоті, плюс вона не нокопичена в одному місті для роботи арти і тяжче ганятись за ними дронами. Плюс з'являється імовірність вижити при наїзді на протипіхотну міну.
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25.04.2025 09:44 Відповісти
в цілому згоден, крім того, що на мотоціклі можно втекти від fpv - просто проживе на двадять секунд довше. Щодо наїзду на ПФМ, то кацапу взагалі нічого не буде, тільки колесо виде з ладу, а от ПОМка його вб'є навіть на мотоиклі. Я вже не кажу про те, що мотоцикл підвищує шанс не проїхати повз ПТМ-3, бо від такої маси металу точно спрацює індукійний датчик цілі. Я вже не кажу про метрові "шлагбауми" L9, які з моцика на ходу не побачиш. Так що переваги мотоцикла вельми сумнівні.
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25.04.2025 10:11 Відповісти
Переваги мотоциклу є перед в порівнянні з атакою пішки )
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25.04.2025 10:30 Відповісти
на замінованому полі перевага зразу перетворюється в цілковитий недолік, бо мотокацап ніхєра на ходу не бачить. А так перевага є - вони помирають ближче до наших шанців.
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25.04.2025 10:38 Відповісти
Астраханські кавуни протримались добу. Цікаво за який час "отперчим" тамбовських вовків.
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25.04.2025 09:09 Відповісти
Теж швиденько підуть )
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25.04.2025 09:46 Відповісти
Вчора- 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область, а сьогодні вже тамбовскі виродки в черзі до кабзона на концерт! Швидко! 😁Слава воїнам ЗСУ!
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25.04.2025 09:15 Відповісти
Заготавлюю вітальні листівки росіянам з визначним ювілеєм - 1 000 000 орком. Чекаю відправку на червень.
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25.04.2025 10:34 Відповісти
з дронів будуть розкидувать?
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25.04.2025 10:39 Відповісти
 
 