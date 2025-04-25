Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 946 500 осіб (+1170 за добу), 10 703 танки, 26 895 артсистем, 22 315 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 946 500 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 946500 (+1170) осіб,
танків ‒ 10703 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 22315 (+3) од,
артилерійських систем – 26895 (+72) од,
РСЗВ – 1372 (+3) од,
засоби ППО ‒ 1144 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119),
крилаті ракети ‒ 3196 (+48),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
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Про втрати з нашого боку хай вам конашенков розкаже. Можливо його цифри вас порадують.
241!! одиниця знищеної техніки та 1170 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків в 3 рази більше ніж ББМ.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 946 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
Бережіть себе.
https://xn--80apggvco.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388 Тут
https://gogov.ru/articles/population-ru І тут )
Але сайти москальські, треба ВПН.
позиційкобзона.