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Новости Зеленский о Путине
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Смешно слышать о нацизме от Путина. Эти заявления неадекватны и примитивны, - Зеленский

Зеленский ответил Путину на обвинения в нацизме

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения украинского руководства в "нацизме" от российского диктатора Владимира Путина, назвав эти утверждения "примитивными".

Об этом он заявил в интервью Бену Шапиро, информирует Цензор.НЕТ.

"Смешно слышать об этом от Путина - любые разговоры о нацизме, направленные на меня. Своими действиями он очень приблизился к результатам нацистского режима, который доминировал в Европе примерно 100 лет назад. И Путин очень приблизился к этому действиями своей армии, особенно в первые дни, в самом начале полномасштабного вторжения - они насиловали людей, убивали людей, они делали все то же самое", - отметил Зеленский.

Глава государства назвал обвинения российского диктатора в адрес украинцев и, в частности, украинцев еврейского происхождения, "неадекватными и примитивными".

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Зеленский привел пример политики России по депортации украинских детей.

"Мы имеем представление о доказательствах нацистского режима Путина и последствиях его войны против нас. Признание его войны, его режима ответственным перед международным уголовным судом - депортация украинских детей, которую признает весь мир. Лидеры, которые имеют тесные экономические отношения с Россией на Ближнем Востоке и в глобальном Юге. Похищение детей, их забрали от родственников, даже от бабушек и дедушек тех детей, которые потеряли родителей во время войны, - извините, но это то, что действительно больше похоже на современных нацистов, но не на украинцев", - резюмировал президент.

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Зеленский Владимир (20390) нацизм (347) путин владимир (31280)


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може в очі придивитися уважніше? - ну ти ж казав, що побачив там мир...
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25.04.2025 23:15 Ответить
Трамп теж казав, що війну закінче за 24 години, а тепер каже шо пошуткував. А Зеленський каже правду в очі і ***** і тампону. Тому вони обидва його ненавидять.
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25.04.2025 23:21 Ответить
де тут в новині щось за доню? - тут за бубу і *****.
було би тут щось за доню? - було б за трьох придурків, а так новина тільки за двох...
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25.04.2025 23:37 Ответить
Зе скажи что оккупанты закрывают украинские школы и запрещают украинский язык.
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25.04.2025 23:36 Ответить
Українців єврейського походження не існує в природі. Твердження абсурдне. Так, в Києві станом на кінець 2024 року в Києві лишалось всього 6000 євреїв які ще не втекли, бо продовжують красти на зайнятих державних посадах. Формально вони "громадяни України", а по суті латентні "біженці". Їх навіть зрадниками не можна вважати бо вони євреї, тобто космополіти. У мене на вулиці в приватному секторі з 20 єврейських родин залишився один старий єврей. Скоро помре. Передостанній помер 5 місяців тому... Втекли всі. Думаєте в Ізраїль? Ні! Від війни в війну вони не тікають. У них тепер улюблене місце Німеччина. Вони там можуть всіх німців вічно чмонити "за холокост". Дуже сподіваюсь що вони більше не повернуться - такі "громадяни" жодній країні світу не потрібні...
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26.04.2025 00:11 Ответить
Стаду ця казка про націзм заходить саме так як нашому стаду заходить казка про барігу.
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26.04.2025 00:26 Ответить
 
 