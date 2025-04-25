Смешно слышать о нацизме от Путина. Эти заявления неадекватны и примитивны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения украинского руководства в "нацизме" от российского диктатора Владимира Путина, назвав эти утверждения "примитивными".

Об этом он заявил в интервью Бену Шапиро, информирует Цензор.НЕТ.

"Смешно слышать об этом от Путина - любые разговоры о нацизме, направленные на меня. Своими действиями он очень приблизился к результатам нацистского режима, который доминировал в Европе примерно 100 лет назад. И Путин очень приблизился к этому действиями своей армии, особенно в первые дни, в самом начале полномасштабного вторжения - они насиловали людей, убивали людей, они делали все то же самое", - отметил Зеленский.

Глава государства назвал обвинения российского диктатора в адрес украинцев и, в частности, украинцев еврейского происхождения, "неадекватными и примитивными".

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Зеленский привел пример политики России по депортации украинских детей.

"Мы имеем представление о доказательствах нацистского режима Путина и последствиях его войны против нас. Признание его войны, его режима ответственным перед международным уголовным судом - депортация украинских детей, которую признает весь мир. Лидеры, которые имеют тесные экономические отношения с Россией на Ближнем Востоке и в глобальном Юге. Похищение детей, их забрали от родственников, даже от бабушек и дедушек тех детей, которые потеряли родителей во время войны, - извините, но это то, что действительно больше похоже на современных нацистов, но не на украинцев", - резюмировал президент.

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