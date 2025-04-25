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Новини Зеленський про Путіна
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Смішно чути про нацизм від Путіна. Ці заяви неадекватні та примітивні, - Зеленський

Зеленський відповів Путіну на звинувачення у нацизмі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення українського керівництва в "нацизмі" від російського диктатора Володимира Путіна, назвавши ці твердження "примітивними".

Про це він заявив в інтерв'ю Бену Шапіро, інформує Цензор.НЕТ.

"Смішно чути про це від Путіна — будь-які розмови про нацизм, спрямовані на мене. Своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який домінував у Європі приблизно 100 років тому. І Путін дуже наблизився до цього діями своєї армії, особливо в перші дні, на самому початку повномасштабного вторгнення — вони ґвалтували людей, вбивали людей, вони робили все те ж саме", - зазначив Зеленський. 

Голова держави назвав звинувачення російського диктатора на адресу українців і, зокрема, українців єврейського походження, "неадекватними й примітивними".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Путіна є черговою спробою відтягнути завершення війни в Україні, - Зеленський

Зеленський навів приклад політики Росії щодо депортації українських дітей.

"Ми маємо уявлення про докази нацистського режиму Путіна і наслідки його війни проти нас. Визнання його війни, його режиму відповідальним перед міжнародним кримінальним судом — депортація українських дітей, яку визнає весь світ. Лідери, які мають тісні економічні відносини з Росією на Близькому Сході та в глобальному Півдні. Викрадення дітей, їх забрали від родичів, навіть від бабусь і дідусів тих дітей, які втратити батьків під час війни, — вибачте, але це те, що дійсно більше схоже на сучасних нацистів, але не на українців", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Путіна: "Він помре скоро – це факт, і все закінчиться"

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) нацизм (148) путін володимир (23831)


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може в очі придивитися уважніше? - ну ти ж казав, що побачив там мир...
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25.04.2025 23:15 Відповісти
Трамп теж казав, що війну закінче за 24 години, а тепер каже шо пошуткував. А Зеленський каже правду в очі і ***** і тампону. Тому вони обидва його ненавидять.
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25.04.2025 23:21 Відповісти
де тут в новині щось за доню? - тут за бубу і *****.
було би тут щось за доню? - було б за трьох придурків, а так новина тільки за двох...
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25.04.2025 23:37 Відповісти
Зе скажи что оккупанты закрывают украинские школы и запрещают украинский язык.
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25.04.2025 23:36 Відповісти
Українців єврейського походження не існує в природі. Твердження абсурдне. Так, в Києві станом на кінець 2024 року в Києві лишалось всього 6000 євреїв які ще не втекли, бо продовжують красти на зайнятих державних посадах. Формально вони "громадяни України", а по суті латентні "біженці". Їх навіть зрадниками не можна вважати бо вони євреї, тобто космополіти. У мене на вулиці в приватному секторі з 20 єврейських родин залишився один старий єврей. Скоро помре. Передостанній помер 5 місяців тому... Втекли всі. Думаєте в Ізраїль? Ні! Від війни в війну вони не тікають. У них тепер улюблене місце Німеччина. Вони там можуть всіх німців вічно чмонити "за холокост". Дуже сподіваюсь що вони більше не повернуться - такі "громадяни" жодній країні світу не потрібні...
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26.04.2025 00:11 Відповісти
 
 