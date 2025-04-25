Смішно чути про нацизм від Путіна. Ці заяви неадекватні та примітивні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення українського керівництва в "нацизмі" від російського диктатора Володимира Путіна, назвавши ці твердження "примітивними".

Про це він заявив в інтерв'ю Бену Шапіро, інформує Цензор.НЕТ.

"Смішно чути про це від Путіна — будь-які розмови про нацизм, спрямовані на мене. Своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який домінував у Європі приблизно 100 років тому. І Путін дуже наблизився до цього діями своєї армії, особливо в перші дні, на самому початку повномасштабного вторгнення — вони ґвалтували людей, вбивали людей, вони робили все те ж саме", - зазначив Зеленський.

Голова держави назвав звинувачення російського диктатора на адресу українців і, зокрема, українців єврейського походження, "неадекватними й примітивними".

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Зеленський навів приклад політики Росії щодо депортації українських дітей.

"Ми маємо уявлення про докази нацистського режиму Путіна і наслідки його війни проти нас. Визнання його війни, його режиму відповідальним перед міжнародним кримінальним судом — депортація українських дітей, яку визнає весь світ. Лідери, які мають тісні економічні відносини з Росією на Близькому Сході та в глобальному Півдні. Викрадення дітей, їх забрали від родичів, навіть від бабусь і дідусів тих дітей, які втратити батьків під час війни, — вибачте, але це те, що дійсно більше схоже на сучасних нацистів, але не на українців", - резюмував президент.

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