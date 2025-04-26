Оккупанты атаковали дронами Кропивницкий: повреждены складские помещения
В ночь на субботу, 26 апреля, российские захватчики атаковали дронами город Кропивницкий на Кировоградщине.
Об этом в телеграм сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
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