Оккупанты атаковали дронами Кропивницкий: повреждены складские помещения

В ночь на субботу, 26 апреля, российские захватчики атаковали дронами город Кропивницкий на Кировоградщине.

Об этом в телеграм сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

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