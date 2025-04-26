Окупанти атакували дронами Кропивницький: пошкоджено складські приміщення
У ніч на суботу, 26 квітня, російські загарбники атакували дронами місто Кропивницький на Кіровоградщині.
Про це в телеграм повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок ворожої атаки розбиті складські приміщення.
"Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники. За попередньою інформацією - всі живі. Детальніша інформація про пошкодження майна - згодом",- написав Райкович.
Раніше повідомлялося, що ввечері 25 квітня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. Перші групи БпЛА фіксувалися на півдні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль