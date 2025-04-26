Санкции СНБО стали инструментом давления на бизнесменов и политиков, - Bihus.Info

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) все чаще используются как средство политического давления на бизнесменов и политиков, говорится в новом журналистском расследовании проекта Bihus.Info.

"Собственно, с клоунадой этот процесс и начал ассоциироваться в последнее время. Серьезный и в целом очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут в руках отдельных обитателей Банковой. На их же руках, благодаря этому кнуту, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов", - отмечается в сюжете. По данным журналистов, механизм санкций все чаще применяется не для защиты национальной безопасности, а с целью устранения "неугодных" лиц с политической или экономической арены. Санкции стали механизмом устранения политических и бизнес-конкурентов и все чаще воспринимаются украинцами как инструмент давления внутри страны, говорится в сюжете.