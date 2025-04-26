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Санкции СНБО стали инструментом давления на бизнесменов и политиков, - Bihus.Info

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) все чаще используются как средство политического давления на бизнесменов и политиков, говорится в новом журналистском расследовании проекта Bihus.Info.

"Собственно, с клоунадой этот процесс и начал ассоциироваться в последнее время. Серьезный и в целом очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут в руках отдельных обитателей Банковой. На их же руках, благодаря этому кнуту, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов", - отмечается в сюжете. По данным журналистов, механизм санкций все чаще применяется не для защиты национальной безопасности, а с целью устранения "неугодных" лиц с политической или экономической арены. Санкции стали механизмом устранения политических и бизнес-конкурентов и все чаще воспринимаются украинцами как инструмент давления внутри страны, говорится в сюжете.

Автор: 

бизнес (1620) Порошенко Петр (19603) расследование (3041) санкции (11296)


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Топ комментарии
+4
Чекаємо на нові розслідування бігусів - наприклад - те ,що - набушники та дбр - найбільші корупціонери , поліція та сбу - кришують наркоторгівлю , зеленський та єрмак - некомпетенті керівники ,а також ,що сіль -солона ,а цукор - солодкий
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26.04.2025 15:30
+3
Біггус отримав пістюлин, і вирішив виправитися таким способом за брехню на Пороха у висері "З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження"
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26.04.2025 14:58
+3
Бумеранг може отримати і бігусінфо,спільно з нацжонами, за огидну дію проти Порошенка перед виборами
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26.04.2025 15:04
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Санкції як інструмент диктатури, що народжується.
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26.04.2025 14:58 Ответить
Біггус отримав пістюлин, і вирішив виправитися таким способом за брехню на Пороха у висері "З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження"
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26.04.2025 14:58 Ответить
Бумеранг може отримати і бігусінфо,спільно з нацжонами, за огидну дію проти Порошенка перед виборами
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26.04.2025 15:04 Ответить
Шлюхи стиду не мають
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26.04.2025 16:13 Ответить
пишуть і коментують всіляку маячню, але НІХТО на цьому сайті не згадав і не вшанував пам'ять загиблих 39 років тому українців, які 26 квітня 1986 року гасили наслідки від ядерного вибуху на ЧАЕС!
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26.04.2025 15:05 Ответить
Чекаємо на нові розслідування бігусів - наприклад - те ,що - набушники та дбр - найбільші корупціонери , поліція та сбу - кришують наркоторгівлю , зеленський та єрмак - некомпетенті керівники ,а також ,що сіль -солона ,а цукор - солодкий
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26.04.2025 15:30 Ответить
Чекаємо розслідувань Бігуса на те , що на Умєрова ( як на голову Держмайна й на вже Міністра оборони ) НАБУ та САП відкривали розслідування , а Єрамчина ховав його судячи на новій нові крісла . А зараз Умєров за це возить Козира за собою як додаток до Єрмакокишенькового Сибігу...
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26.04.2025 16:21 Ответить
Генпрокурора немає, тво немає, депутатам від слуг немає кому виписувати підозри.
Зате є нелегітимні санкції від нелигітимного презедента.
Профіт.
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26.04.2025 15:56 Ответить
Роль РНБО дорадча...а санкції накладає дебільний зільонський. Тупе, малограмотне, мстиве створіння !!!
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26.04.2025 16:06 Ответить
 
 