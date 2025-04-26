Санкції РНБО стали інструментом тиску на бізнесменів і політиків, - Bihus.Info

Санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) дедалі частіше використовуються як засіб політичного тиску на бізнесменів і політиків, йдеться у новому журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.

"Власне, з клоунадою цей процес і почав асоціюватися останнім часом. Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг у руках окремих мешканців Банкової. На їхніх же руках, завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів", – наголошується в сюжеті. За даними журналістів, механізм санкцій дедалі частіше застосовується не для захисту національної безпеки, а з метою усунення "неугодних" осіб з політичної чи економічної арени. Санкції стали механізмом усунення політичних та бізнес-конкурентів і дедалі частіше сприймаються українцями як інструмент тиску всередині країни, йдеться в сюжеті.