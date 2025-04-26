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Новини
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Санкції РНБО стали інструментом тиску на бізнесменів і політиків, - Bihus.Info

Санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) дедалі частіше використовуються як засіб політичного тиску на бізнесменів і політиків, йдеться у новому журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.

 "Власне, з клоунадою цей процес і почав асоціюватися останнім часом. Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг у руках окремих мешканців Банкової. На їхніх же руках, завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів", – наголошується в сюжеті. За даними журналістів, механізм санкцій дедалі частіше застосовується не для захисту національної безпеки, а з метою усунення "неугодних" осіб з політичної чи економічної арени. Санкції стали механізмом усунення політичних та бізнес-конкурентів і дедалі частіше сприймаються українцями як інструмент тиску всередині країни, йдеться в сюжеті.

Автор: 

бізнес (1979) Порошенко Петро (15176) розслідування (2271) санкції (11842)


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Топ коментарі
+4
Чекаємо на нові розслідування бігусів - наприклад - те ,що - набушники та дбр - найбільші корупціонери , поліція та сбу - кришують наркоторгівлю , зеленський та єрмак - некомпетенті керівники ,а також ,що сіль -солона ,а цукор - солодкий
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26.04.2025 15:30
+3
Біггус отримав пістюлин, і вирішив виправитися таким способом за брехню на Пороха у висері "З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження"
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26.04.2025 14:58
+3
Бумеранг може отримати і бігусінфо,спільно з нацжонами, за огидну дію проти Порошенка перед виборами
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26.04.2025 15:04
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Санкції як інструмент диктатури, що народжується.
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26.04.2025 14:58 Відповісти
Біггус отримав пістюлин, і вирішив виправитися таким способом за брехню на Пороха у висері "З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження"
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26.04.2025 14:58 Відповісти
Бумеранг може отримати і бігусінфо,спільно з нацжонами, за огидну дію проти Порошенка перед виборами
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26.04.2025 15:04 Відповісти
Шлюхи стиду не мають
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26.04.2025 16:13 Відповісти
пишуть і коментують всіляку маячню, але НІХТО на цьому сайті не згадав і не вшанував пам'ять загиблих 39 років тому українців, які 26 квітня 1986 року гасили наслідки від ядерного вибуху на ЧАЕС!
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26.04.2025 15:05 Відповісти
Чекаємо на нові розслідування бігусів - наприклад - те ,що - набушники та дбр - найбільші корупціонери , поліція та сбу - кришують наркоторгівлю , зеленський та єрмак - некомпетенті керівники ,а також ,що сіль -солона ,а цукор - солодкий
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26.04.2025 15:30 Відповісти
Чекаємо розслідувань Бігуса на те , що на Умєрова ( як на голову Держмайна й на вже Міністра оборони ) НАБУ та САП відкривали розслідування , а Єрамчина ховав його судячи на новій нові крісла . А зараз Умєров за це возить Козира за собою як додаток до Єрмакокишенькового Сибігу...
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26.04.2025 16:21 Відповісти
Генпрокурора немає, тво немає, депутатам від слуг немає кому виписувати підозри.
Зате є нелегітимні санкції від нелигітимного презедента.
Профіт.
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26.04.2025 15:56 Відповісти
Роль РНБО дорадча...а санкції накладає дебільний зільонський. Тупе, малограмотне, мстиве створіння !!!
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26.04.2025 16:06 Відповісти
 
 