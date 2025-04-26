С начала суток ВСУ отразили 162 вражеские атаки, больше всего боев на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны продолжают защищать Украину. С начала суток субботы, 26 апреля, произошло 162 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских обстрелов.
Боевые действия на Харьковщине
На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки и Загрызово, сейчас продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на Донетчине
Двадцать два раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Наши защитники отразили 21 атаку противника, продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.
Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Восемь боестолкновений продолжается.
По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, 34 мотоцикла, одну самоходную артиллерийскую установку, 14 БпЛА и антенну управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и орудие противника.
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 13 атак в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.
Боевые действия на других направлениях
На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг наступательных действий не проводил.
Операция ВСУ на Курщине
Шестнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 264 артиллерийских обстрела, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня, нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы.
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Тому якщо карлик поспішає, ми маємо глибоко все обдумати. Взяти паузу як мінімум до кінця першої декади травня.
Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше. А потім нанести удар у відповідь…
Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.
Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.
А 9 травня українські вісники миру - ударні дрони камікадзе мають створити справжній салютний настрій над Красною площадью.
Гулять так гулять…
Юрий Сиротюк