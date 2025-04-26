С начала суток ВСУ отразили 162 вражеские атаки, больше всего боев на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны продолжают защищать Украину. С начала суток субботы, 26 апреля, произошло 162 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки и Загрызово, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на Донетчине

Двадцать два раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Наши защитники отразили 21 атаку противника, продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Восемь боестолкновений продолжается.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, 34 мотоцикла, одну самоходную артиллерийскую установку, 14 БпЛА и антенну управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и орудие противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 13 атак в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

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Боевые действия на других направлениях

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг наступательных действий не проводил.

Операция ВСУ на Курщине

Шестнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 264 артиллерийских обстрела, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня, нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы.

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