90 боевых столкновений произошло с начала суток, из них 31 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток произошло 90 боевых столкновений вдоль всей линии фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Захватчики наносят удары по районам Черниговской и Сумской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч, Янжуловка, Тимоновичи, Степок, Белая Береза, Братеница, Дмитровка, Кучеровка, Проходы, Мироновка, Поповка, Фотовиж, Новодмитровка; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Миропольское, Проходы, Михайловка, Рясное и Новодмитровка.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызово.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Чернещина, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении продолжаются два наступательных действия противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Курдюмовки, Ступочек и Белой Горы, еще три атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Леонидовки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказались Новопавловка, Покровск, Котлино, Багатир и Алексеевка.

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На Новопавловском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив, еще две атаки до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку, еще две - продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное. Авиаударам управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений, один бой до сих пор продолжается. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив пять КАБов, осуществил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.