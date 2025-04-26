90 боєзіткнень відбулося з початку доби, з них 31 - на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку доби відбулося 90 бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Загарбники завдають ударів по районах Чернігівської та Сумської областей. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Грем’яч, Янжулівка, Тимоновичі, Степок, Біла Береза, Братениця, Дмитрівка, Кучерівка, Проходи, Миронівка, Попівка, Фотовиж, Новодмитрівка; під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Миропільське, Проходи, Михайлівка, Рясне та Новодмитрівка.

Бойові дії на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Кругляківки та Загризового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша оборонна операція на Курщині триває. Повідомлення Герасимова не відповідає дійсності, - Генштаб

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Чернещина, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку тривають дві наступальні дії противника поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок та Білої Гори, ще три атаки тривають.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших військ у районах Дружби, Леонідівки та Торецька. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 31 раз атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка, три боєзіткнення продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинилися Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Багатир та Олексіївка.

Також читайте: Війська РФ на мотоциклах намагалися прорвати нашу оборону у районі Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки ворога у районах населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив, ще дві атаки досі тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку, ще дві - тривають. Противник намагається просуватися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки та Степове. Авіаударів керованими авіабомбами зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Також дивіться: Ураження трьох північнокорейських САУ М1978 "Коксан" армії РФ у Курській області касетним боєприпасом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень, один бій досі триває. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять КАБів, здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.