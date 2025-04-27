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Новости Прекращение работы McDonald’s в России
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В McDonald’s опровергли, что возвращаются на рынок России

McDonald’s не возвращается в Россию

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's опровергла распространенную в медиа информацию о возвращении компании в Россию.

Об этом корпорация заявила в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне в медиа распространилась информация о возможном возвращении McDonald's в Россию. После этого корпорация выступила с заявлением.

В компании рассказали, что они регулярно возобновляют право собственности на свои торговые марки во всем мире, даже в странах, где не ведут никакой деятельности.

Это нужно для того, чтобы обезопасить бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать торговые марки в их интересах, пояснили в McDonald's.

"В то же время наша позиция четкая и остается неизменной. McDonald's одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение - свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верными этим ценностям", - говорится в сообщении.

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Автор: 

россия (95585) McDonald’s (31)


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Як про мене, то нехай McDonald's і далі травить росіян.
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27.04.2025 00:35 Ответить
"Фкуссна і срачька" - франшиза.
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27.04.2025 00:47 Ответить
На Рашці давно з'явився власний бренд:
"ВКУСно и тОЧКА!"
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27.04.2025 01:21 Ответить
Після "Вкусно и точка" - McDonald's вже не конкурент - де вони дістануть таку плісняву?

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27.04.2025 09:10 Ответить
 
 