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Новини Припинення роботи McDonald’s в Росії
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У McDonald’s спростували, що повертаються на ринок Росії

McDonald’s не повертається до росії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s спростувала поширену у медіа інформацію про повернення компанії до Росії.

Про це корпорація заявила у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні у медіа поширилася інформація про можливе повернення McDonald’s в Росію. Після цього корпорація виступила із заявою.

У компанії розповіли, що вони регулярно поновлюють право власності на свої торговельні марки у всьому світі, навіть у країнах, де не ведуть жодної діяльності.

Це потрібно для того, щоб убезпечити бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у росії, використовувати торгівельні марки у їхніх інтересах, пояснили у McDonald’s.

"Водночас наша позиція чітка і залишається незмінною. McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", - сказано у повідомленні.

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Автор: 

росія (65244) McDonald’s (119)


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Як про мене, то нехай McDonald's і далі травить росіян.
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27.04.2025 00:35 Відповісти
"Фкуссна і срачька" - франшиза.
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27.04.2025 00:47 Відповісти
На Рашці давно з'явився власний бренд:
"ВКУСно и тОЧКА!"
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27.04.2025 01:21 Відповісти
 
 