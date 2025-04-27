У McDonald’s спростували, що повертаються на ринок Росії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s спростувала поширену у медіа інформацію про повернення компанії до Росії.

Про це корпорація заявила у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні у медіа поширилася інформація про можливе повернення McDonald’s в Росію. Після цього корпорація виступила із заявою.

У компанії розповіли, що вони регулярно поновлюють право власності на свої торговельні марки у всьому світі, навіть у країнах, де не ведуть жодної діяльності.

Це потрібно для того, щоб убезпечити бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у росії, використовувати торгівельні марки у їхніх інтересах, пояснили у McDonald’s.

"Водночас наша позиція чітка і залишається незмінною. McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", - сказано у повідомленні.

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