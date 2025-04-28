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Новости Вербовка Россией украинских подростков
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Четырех подростков будут судить за диверсии, поджоги и препятствование законной деятельности ВСУ в Харьковской области.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Четверо подростков, по заказу кураторов из РФ совершили диверсию на железной дороге, поджог авто украинского военного и помещения сельсовета в Берестинском районе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"В конце сентября 2024 года двое родных братьев, которым 15 и 16 лет, и их 14-летний друг подожгли кабельный шкаф, расположенный вблизи разделительного пункта на железной дороге в Берестинском районе. Ребята заранее подготовили легковоспламеняющуюся смесь и, отогнув дверцу шкафа, вылили жидкость внутрь, после чего подожгли. Как следствие, шкаф выгорел", - рассказали в прокуратуре.

И отметили, что через несколько дней ребята вылили легковоспламеняющуюся смесь на лобовое стекло автомобиля "FIAT DUCATO", которая принадлежит украинскому военнослужащему, с помощью зажигалки подожгли транспортное средство.

Автомобиль выгорел дотла, в результате чего его владельцу нанесен материальный ущерб.

Кроме того, 12 октября прошлого года 14-летний обвиняемый вместе с 16-летней знакомой, заранее подготовив зажигательную смесь, кирпичом разбили окно в помещении сельского совета того же района, вылили жидкость на подоконник и подожгли, после чего скрылись с места преступления. Возник пожар, который удалось вовремя потушить, однако помещение сельского совета получило повреждения.

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Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов несовершеннолетние фигуранты были разоблачены. Установлено, что обвиняемые действовали по заказу кураторов из РФ - предварительно, сотрудников вражеской спецслужбы, которые и давали указания совершать поджоги за денежное вознаграждение.

Всех четырех подростков будут судить по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также трем ребятам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины), а одному из них - 16-летнему несовершеннолетнему - еще и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

В Харьковской области будут судить подростков
В Харьковской области будут судить подростков
В Харьковской области будут судить подростков
В Харьковской области будут судить подростков

Автор: 

подростки (446) ФСБ (1937) диверсия (299)


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Закопайте їх живцем і забудьте про їх існування.
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28.04.2025 12:25 Ответить
Я не знаю чим керувались ці негідники. Проте мені шкода, що вони заради 30 цєлковіх зрадили не тільки Батьківщину, але ще й своїх батьків, родичів. Матір й Батьківщину не обирають ! Це так вирішив БОГ. Йти проти Бога - це знаєте ... Хочу звернути увагу на зєлєнські ВИГУКИ та заяви. Це так повинен працювати План внутрішньої стійкості, де перший пункт - Єдність ?? Але якщо не працює, якщо щось заважає йому працювати, то що треба споглядати й судити знову й знову ? Їх завербували. Всім відомо. Як? Теж відомо. То відсікайте шляхи вербовки РАДИКАЛЬНО ! Не треба слухати виття "з теплової ванни" недоумків. Заважають соцмережі ? Ріжте під корінь. Без них обходились наші батьки, обійдемось і ми. Аби війна закінчилась ПЕРЕМОГОЮ.
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28.04.2025 12:50 Ответить
у проукраїнських батьків навряд будуть такі діти.
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28.04.2025 14:41 Ответить
"онижедети" Повна анархія та вседозволеність в школах, де в дітей атрофується відчуття відповідальності. Це жах і деградація
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28.04.2025 12:54 Ответить
яка влада, таке і виховання....вони справжній і майбутній виборець Скотів Народа....гамнофонд Зе.
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28.04.2025 12:58 Ответить
У батькив квартиры конфисковать и продать, гроши пустить на ЗСУ. в нормальных семьях такие дети редко бывают.
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28.04.2025 15:08 Ответить
 
 