Четырех подростков будут судить за диверсии, поджоги и препятствование законной деятельности ВСУ в Харьковской области.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Четверо подростков, по заказу кураторов из РФ совершили диверсию на железной дороге, поджог авто украинского военного и помещения сельсовета в Берестинском районе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"В конце сентября 2024 года двое родных братьев, которым 15 и 16 лет, и их 14-летний друг подожгли кабельный шкаф, расположенный вблизи разделительного пункта на железной дороге в Берестинском районе. Ребята заранее подготовили легковоспламеняющуюся смесь и, отогнув дверцу шкафа, вылили жидкость внутрь, после чего подожгли. Как следствие, шкаф выгорел", - рассказали в прокуратуре.

И отметили, что через несколько дней ребята вылили легковоспламеняющуюся смесь на лобовое стекло автомобиля "FIAT DUCATO", которая принадлежит украинскому военнослужащему, с помощью зажигалки подожгли транспортное средство.

Автомобиль выгорел дотла, в результате чего его владельцу нанесен материальный ущерб.

Кроме того, 12 октября прошлого года 14-летний обвиняемый вместе с 16-летней знакомой, заранее подготовив зажигательную смесь, кирпичом разбили окно в помещении сельского совета того же района, вылили жидкость на подоконник и подожгли, после чего скрылись с места преступления. Возник пожар, который удалось вовремя потушить, однако помещение сельского совета получило повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне начинают вербовку украинских детей с граффити и листовок, - Нацполиция

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов несовершеннолетние фигуранты были разоблачены. Установлено, что обвиняемые действовали по заказу кураторов из РФ - предварительно, сотрудников вражеской спецслужбы, которые и давали указания совершать поджоги за денежное вознаграждение.

Всех четырех подростков будут судить по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также трем ребятам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины), а одному из них - 16-летнему несовершеннолетнему - еще и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).







