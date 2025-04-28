Четырех подростков будут судить за диверсии, поджоги и препятствование законной деятельности ВСУ в Харьковской области.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Четверо подростков, по заказу кураторов из РФ совершили диверсию на железной дороге, поджог авто украинского военного и помещения сельсовета в Берестинском районе Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
"В конце сентября 2024 года двое родных братьев, которым 15 и 16 лет, и их 14-летний друг подожгли кабельный шкаф, расположенный вблизи разделительного пункта на железной дороге в Берестинском районе. Ребята заранее подготовили легковоспламеняющуюся смесь и, отогнув дверцу шкафа, вылили жидкость внутрь, после чего подожгли. Как следствие, шкаф выгорел", - рассказали в прокуратуре.
И отметили, что через несколько дней ребята вылили легковоспламеняющуюся смесь на лобовое стекло автомобиля "FIAT DUCATO", которая принадлежит украинскому военнослужащему, с помощью зажигалки подожгли транспортное средство.
Автомобиль выгорел дотла, в результате чего его владельцу нанесен материальный ущерб.
Кроме того, 12 октября прошлого года 14-летний обвиняемый вместе с 16-летней знакомой, заранее подготовив зажигательную смесь, кирпичом разбили окно в помещении сельского совета того же района, вылили жидкость на подоконник и подожгли, после чего скрылись с места преступления. Возник пожар, который удалось вовремя потушить, однако помещение сельского совета получило повреждения.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов несовершеннолетние фигуранты были разоблачены. Установлено, что обвиняемые действовали по заказу кураторов из РФ - предварительно, сотрудников вражеской спецслужбы, которые и давали указания совершать поджоги за денежное вознаграждение.
Всех четырех подростков будут судить по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также трем ребятам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины), а одному из них - 16-летнему несовершеннолетнему - еще и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
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