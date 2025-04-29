"Нафтогаз" с 14 мая возглавит глава "Укрнафты" Сергей Корецкий

В конкурсе на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" победил Сергей Корецкий.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает Суспільне.

По его словам, наблюдательный совет компании 28 апреля предложил Корецкому заключить контракт, проголосовав за это единогласно.

Позже решение наблюдательного совета официально подтвердила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Корецкий сейчас является председателем правления ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", и в этом качестве приходит на новую должность изнутри нефтегазовой семьи предприятий. Он вступит в должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с 14 мая 2025 года", - говорится в сообщении.

Также в компании поблагодарили исполняющего обязанности главы "Нафтогаза" Романа Чумака. Он продолжит работу в НАК на должности финансового директора.

Напомним, что с ноября 2022 года Сергей Корецкий возглавляет компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". С 2013 по октябрь 2018 года он занимал должность гендиректора сети заправок WOG. В октябре 2018 года он объявил, что уходит с должности, потому что хочет заняться собственными проектами. Далее он создал сеть кафе под брендом Idealist Coffee.

Как сообщалось, с ноября 2022 года председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" был Алексей Чернышов. В декабре 2024 года Верховная Рада назначила его на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

После этого наблюдательный совет "Нафтогаза" назначил исполняющим обязанности председателя правления компании Романа Чумака, который ранее занимал должность члена правления, финансового директора "Нафтогаза".