Фигурант дела "Центрэнерго" Козинский задержан в Испании. Готовится экстрадиция

Владелец компании ООО "Актан-Днепр" Феликс Козинский был задержан в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ВАКС решил".

Об этом стало известно 29 апреля на заседании ВАКС по делу о закупках труб по завышенным ценам Трипольской ТЭС, которая входит в состав "Центрэнерго".

Феликс Козинский

"Он присоединился к заседанию через видеосвязь и подтвердил, что находится там. Прокурор сообщил, что в отношении Козинского будет начата процедура экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

НАБУ подозревает заместителя директора Трипольской ТЭС Дениса Ямпольского, начальника отдела АО "Центрэнерго" и владельца ООО "Актан-Днепр" Феликса Козинского в осуществлении закупок по завышенным ценам в течение 2018-2019 годов, в результате чего бюджет понес более 5 млн грн убытков.

Феликс Козинский был объявлен в розыск 17 августа 2022 года.

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