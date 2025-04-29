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Новости Задержание Феликса Козинского
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Фигурант дела "Центрэнерго" Козинский задержан в Испании. Готовится экстрадиция

Владелец компании ООО "Актан-Днепр" Феликс Козинский был задержан в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ВАКС решил".

Об этом стало известно 29 апреля на заседании ВАКС по делу о закупках труб по завышенным ценам Трипольской ТЭС, которая входит в состав "Центрэнерго".

Феликс Козинский задержан в Испании. Готовится экстрадиция
Феликс Козинский

"Он присоединился к заседанию через видеосвязь и подтвердил, что находится там. Прокурор сообщил, что в отношении Козинского будет начата процедура экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

НАБУ подозревает заместителя директора Трипольской ТЭС Дениса Ямпольского, начальника отдела АО "Центрэнерго" и владельца ООО "Актан-Днепр" Феликса Козинского в осуществлении закупок по завышенным ценам в течение 2018-2019 годов, в результате чего бюджет понес более 5 млн грн убытков.

Феликс Козинский был объявлен в розыск 17 августа 2022 года.

Также читайте: "52 попадания по двум ТЭС": В "Центрэнерго" оценили убытки от российских ударов в 250 миллионов евро

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задержание (6676) Испания (861) экстрадиция (566) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+6
Капля в морі
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29.04.2025 13:41
+3
Ахметову щось винен? Інакше не чіпали б
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29.04.2025 13:39
+3
Нищеброди, он львівский арсенал отримав лярд передоплати від МО у 22 році, і шукай вітра у полі…
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29.04.2025 14:30
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Ахметову щось винен? Інакше не чіпали б
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29.04.2025 13:39 Ответить
Капля в морі
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29.04.2025 13:41 Ответить
А жевагу коли екстадують?
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29.04.2025 13:42 Ответить
Вже і Трипільської ТЕС немає, а сидіти доведеться. Чи відкупитися...
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29.04.2025 13:42 Ответить
Я не в курсі: український єврей, єврейський українець, українець єврейської національності, українець єврейського походження, єврей українського походження і громадянин України єврейського походження - це одне і те саме чи то різні характеристики?
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29.04.2025 14:13 Ответить
Ключове слово Єврей! Воно всюди, і всюди де воно- жопа для українця! 😁
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29.04.2025 15:42 Ответить
шарій десь там затих і зачаївся.
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29.04.2025 14:26 Ответить
Нищеброди, он львівский арсенал отримав лярд передоплати від МО у 22 році, і шукай вітра у полі…
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29.04.2025 14:30 Ответить
Це пояснює нещодавню втрату електроенергії в Іспанії та Португалії.
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29.04.2025 14:38 Ответить
 
 