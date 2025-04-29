Фігуранта справи "Центренерго" Козинського затримано в Іспанії. Готується екстрадиція

Власника компанії ТОВ "Актан-Дніпро" Фелікса Козинського було затримано в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ВАКС вирішив".

Про це стало відомо 29 квітня на засіданні ВАКС по справі щодо закупівель труб за завищеними цінами Трипільською ТЕС, що виходить до складу "Центренерго".

Фелікс Козинський

"Він приєднався до засідання через відеозв'язок і підтвердив, що перебуває там. Прокурор повідомив, що щодо Козинського буде розпочато процедуру екстрадиції до України", - йдеться в повідомленні.

НАБУ підозрює заступника директора Трипільської ТЕС Дениса Ямпольського, начальника відділу АТ "Центренерго" та власника ТОВ "Актан-Дніпро" Фелікса Козінського у здійсненні закупівель за завищеними цінами протягом 2018-2019 років, внаслідок чого бюджет зазнав понад 5 млн грн збитків.

Фелікса Козинського було оголошено в розшук 17 серпня 2022 року.

Також читайте: "52 влучання по двох ТЕС": У "Центренерго" оцінили збитки від російських ударів у 250 мільйонів євро