УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13113 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Фелікса Козинського
1 493 9

Фігуранта справи "Центренерго" Козинського затримано в Іспанії. Готується екстрадиція

Власника компанії ТОВ "Актан-Дніпро" Фелікса Козинського було затримано в Іспанії. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ВАКС вирішив".

Про це стало відомо 29 квітня на засіданні ВАКС по справі щодо закупівель труб за завищеними цінами Трипільською ТЕС, що виходить до складу "Центренерго".

Фелікса Козинського затримано в Іспанії. Готується екстрадиція
Фелікс Козинський

"Він приєднався до засідання через відеозв'язок і підтвердив, що перебуває там. Прокурор повідомив, що щодо Козинського буде розпочато процедуру екстрадиції до України", - йдеться в повідомленні.

НАБУ підозрює заступника директора Трипільської ТЕС Дениса Ямпольського, начальника відділу АТ "Центренерго" та власника ТОВ "Актан-Дніпро" Фелікса Козінського у здійсненні закупівель за завищеними цінами протягом 2018-2019 років, внаслідок чого бюджет зазнав понад 5 млн грн збитків.

Фелікса Козинського було оголошено в розшук 17 серпня 2022 року.

Також читайте: "52 влучання по двох ТЕС": У "Центренерго" оцінили збитки від російських ударів у 250 мільйонів євро

Автор: 

затримання (4340) Іспанія (906) екстрадиція (434) Центренерго (550)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахметову щось винен? Інакше не чіпали б
показати весь коментар
29.04.2025 13:39 Відповісти
Капля в морі
показати весь коментар
29.04.2025 13:41 Відповісти
А жевагу коли екстадують?
показати весь коментар
29.04.2025 13:42 Відповісти
Вже і Трипільської ТЕС немає, а сидіти доведеться. Чи відкупитися...
показати весь коментар
29.04.2025 13:42 Відповісти
Я не в курсі: український єврей, єврейський українець, українець єврейської національності, українець єврейського походження, єврей українського походження і громадянин України єврейського походження - це одне і те саме чи то різні характеристики?
показати весь коментар
29.04.2025 14:13 Відповісти
шарій десь там затих і зачаївся.
показати весь коментар
29.04.2025 14:26 Відповісти
Нищеброди, он львівский арсенал отримав лярд передоплати від МО у 22 році, і шукай вітра у полі…
показати весь коментар
29.04.2025 14:30 Відповісти
Це пояснює нещодавню втрату електроенергії в Іспанії та Португалії.
показати весь коментар
29.04.2025 14:38 Відповісти
 
 