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Новости Пожар в России
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В российском Забайкалье загорелись военные склады. ВИДЕО

В селе Большая Тура Каримского района российского Забайкалья загорелись военные склады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, въезд в населенный пункт, где расположена военная часть, перекрыли. Огонь растянулся на несколько километров. Пожар тушат, в частности, самолетом и с пожарным поездом. Причины возгорания пока неизвестны.

Также смотрите: Во Владимирской области РФ пожар на 51-м арсенале ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВИДЕО

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боеприпасы (2341) пожар (5950) россия (95615) склад (155)


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Топ комментарии
+13
Китай анексує частину паРаші без жодного пострілу.
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30.04.2025 11:44
+10
Якись *** гасить - в"їбати "Іглою" шоб до кучі
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30.04.2025 11:42
+9
Китайці бешкетують😂👍
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30.04.2025 11:37
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Китайці бешкетують😂👍
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30.04.2025 11:37 Ответить
Китай анексує частину паРаші без жодного пострілу.
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30.04.2025 11:44 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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30.04.2025 11:38 Ответить
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30.04.2025 11:41 Ответить
Якись *** гасить - в"їбати "Іглою" шоб до кучі
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30.04.2025 11:42 Ответить
100%
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30.04.2025 11:48 Ответить
Та кто же так тушит ,надо было самолёту упасть на склад и нет проблем ..
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30.04.2025 11:46 Ответить
Хай воно їм все вигорить.Китайці потім відбудують.Для себе.Американці в особі Трампа, особливо,будуть не задоволені що Китай туди прийшов.Нє,а що робить?
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30.04.2025 11:46 Ответить
Не зрозумів. Чому не дотримуються контрольованого вигорання?
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30.04.2025 11:54 Ответить
Ще керосину авіаційного списати треба, тон з триста...
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30.04.2025 14:17 Ответить
Раздор и шатание.
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30.04.2025 12:10 Ответить
Я не розумію чого Україна тягне. Чому наші дрони не скидають на ліса, торф'яники, і поля запалювальні бомби? Потрібно щоб горіла вся Сосія від моцкви до Сибіру. Поки не буде на Сосії Ад доти ніякого баання у Сосії припинити війну не буде. Поки що тільки Сосія кошмарить Україні під піддакування сша що в України немає карт а значить ми повинні капітулювати. А згадайте які карти були в Афганістані звідки Сосія втекла після десяти років війни, Да і видно в Афганістані були кращі карти ніж в сша коли америкоси драпали з Афганістану
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30.04.2025 12:11 Ответить
Захарило викошувати траву..і по п'яні підпалили...в забайкаллі це не перший випадок
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30.04.2025 12:12 Ответить
Всё идёт по путлеровскому плану - всё горит, взрывается, тонет, гниёт.

Слава Украине!
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30.04.2025 12:14 Ответить
Скоро народниє гулянія...день побєдобєсія
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30.04.2025 12:24 Ответить
Вежливые желтые человечки постарались.
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30.04.2025 12:39 Ответить
Судячи з нахилу дерев тв напряму і розповсюдженню диму - вітер в потрібному напрямку і "червоний півень" з"явився вчасно і у потрібному місці...
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30.04.2025 13:00 Ответить
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30.04.2025 13:51 Ответить
 
 