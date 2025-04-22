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Новости Видео Взрывы в россии
14 031 56

Во Владимирской области РФ - пожар на 51-м арсенале ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВИДЕО

Во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе арсенала перекрыли дорогу и проводят эвакуацию из ближайших населенных пунктов. Уже подтверждена эвакуация из н.п. Барсово. В сети публикуются видеозаписи пожара и взрывов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Согласно данным из открытых источников, в 45 хранилищах и на 30 площадках открытого типа поросяне хранили около 105 тыс. тонн ракет, артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), компонентов ЗРК (например, С-300), тактических ракет (типа 9М79 "Точка-У").

Также смотрите: Один против шестерых: воин Нацгвардии самостоятельно взял в плен группу российских штурмовиков под Сиверском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) боеприпасы (2339) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+47
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22.04.2025 16:49
+38
Хоч якась добра новина ,а то все ворог атакував ,зруйнував ,убив . Має вся росія горіти і насамперед москва.
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22.04.2025 16:45
+30
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22.04.2025 16:43
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22.04.2025 16:43 Ответить
Киржацький район - мала родіна Сирського. До цих пір владімєрская обл для наших була табу.
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22.04.2025 16:48 Ответить
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22.04.2025 16:49 Ответить
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22.04.2025 16:50 Ответить
Він шо, на полігоні народився? Та область за мацквою, раніше не долітали. Зараз хлопнуло "прілічно". Сподіваюсь і м"ясця там поджарилось немало.
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22.04.2025 16:57 Ответить
кацапи наразі пишуть про таке:
"во владимирской области произошли взрывы с детонацией на территории 51-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны **********, расположенного в районе города киржач.
по предварительным данным, инцидент привёл к значительным разрушениям и, возможно, человеческим жертвам. Официальные источники пока не предоставили подробной информации о причинах происшествия и масштабах ущерба."
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22.04.2025 17:03 Ответить
"Whenever anybody says they're a little concerned, they're very concerned" (C)
Мабудь добряче там їх розкидорасило...
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22.04.2025 17:27 Ответить
благодатний вогонь при святі він такий
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22.04.2025 17:29 Ответить
там чітко ядерний гриб
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22.04.2025 17:39 Ответить
Воно, канєшна, добре було б, але - ніт. Ядерний вибух потребує спеціального, синхронізованого підриву, малоймовірно, що пожежа його викличе, та й телефон у руці дописувача вже на попіл згорів би, разом із ним...
А от брудна бомба вийшла б непогана.
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22.04.2025 17:58 Ответить
Всі великі вибухи утворюють грибоподібну форму. Така фізика взаємодіє горячого насиченого газами повітря яке рухається в гору і зтикається з холодним повітрям що в горі.
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23.04.2025 00:16 Ответить
Це вам "наші" по секрету сказали? Чи сам придумав?
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22.04.2025 20:09 Ответить
Нарешті, потужна, великодня бавовна на немитій
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22.04.2025 16:43 Ответить
Тільки сьогодні я тут жалівся, де ж наші дрони. Беру свої слова назад
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22.04.2025 17:16 Ответить
ГАРІ -ГАРІ -ЯСНА ШТОБИ НЕ ПАГАСЛА!!!
Слава ВОЇНАМ за УКРАЇНУ!
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22.04.2025 16:44 Ответить
Хоч якась добра новина ,а то все ворог атакував ,зруйнував ,убив . Має вся росія горіти і насамперед москва.
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22.04.2025 16:45 Ответить
Чого він так переймається? - шо згорить те не зогниє
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22.04.2025 16:45 Ответить
ой, а чо такоє..., курили, походу, в неположеном месте...
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22.04.2025 16:46 Ответить
Грибочки аж до неба
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22.04.2025 16:48 Ответить
А шо кацапські назви вже пишимо з великих літер? До перемир'я готуємось?
На умовах сильних світу цтого.
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22.04.2025 16:49 Ответить
Оце ви до зайців доковирялися . В українському правописі населені пункти пишуться з великої букви.
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22.04.2025 17:29 Ответить
Тільки б не пішов дощ
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22.04.2025 16:51 Ответить
Благодатный огонь снизошёл с опозданием...
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22.04.2025 16:53 Ответить
владімірскій цєнтраль... вєтєр сєвєрний...
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22.04.2025 17:03 Ответить
Начал травостой сохнуть, хлопок созревать...
І доречі - на болотах навіть п#зда якась не людсьска(((
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22.04.2025 17:04 Ответить
Усё, склада нема а где оно писту увидало???
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22.04.2025 17:06 Ответить
це точно не ми..., але... мені цікаво, може це ДРГ? далеко ж ця володимірська волость, гранату не докинути да й не чув ніхто ніяких дронів, інакше верещали б уже про 100500 збитих...
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22.04.2025 17:17 Ответить
Та яка різниця. Хоть би навіть і Господь за нас. Головне результат.
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22.04.2025 18:22 Ответить
дроном запальничку підкинули ? Навряд чи. Це ж не 2014 р.
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22.04.2025 18:34 Ответить
Головне, щоб дощ не пішов
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22.04.2025 17:24 Ответить
Як раніше- гори, гори ясно що би не погасло
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22.04.2025 17:25 Ответить
Благодатний вогонь таки зійшов на кацапів!
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22.04.2025 17:28 Ответить
Вітерець слабенький....
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22.04.2025 17:29 Ответить
так там ядерний вибух на 0:25!
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22.04.2025 17:36 Ответить
суха трава +ефект лінзи
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22.04.2025 17:39 Ответить
Капітан Лінза представлений на звання Героя України.
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22.04.2025 18:51 Ответить
Та ні. На завтра обіцяли перевірку, а прапор ящік гранат налєво толкнул. От і замітає сліди.
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22.04.2025 20:09 Ответить
Горі, горі, моя пі*да!
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22.04.2025 17:41 Ответить
Бензинчику б долити...
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22.04.2025 17:41 Ответить
Слава ЗСУ, Героям слава!
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22.04.2025 17:42 Ответить
Увага! Ненормативна лексика! Завжди це смішить. Не думаю що тут бувають 16-річні монашки які можуть померти від слова пи*да.
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22.04.2025 17:52 Ответить
Хлопці, спаліть кацапію на хрін! Смерть кацапам!
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22.04.2025 18:05 Ответить
Далеко, аж за мацквою!!! І склад великий, разів у десять більше ніж те Басово. Навіть важко уявити чим це його. Мабуть таки є щось...
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22.04.2025 18:12 Ответить
Звісно - Taurus в нас нема , але якщо треба - знайдемо !
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22.04.2025 18:20 Ответить
Забавно что все новостные сайты в РФ давно отключили комментарии. Все боятся визита ФСБ. ТГ каналы то же шифруются. Но вот что интересно. Три года туда ничего не прилетало. Почему то только сейчас. Хотя организовать даже атаку ФПВ дронов можно было. Это не сложно.
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22.04.2025 18:25 Ответить
Дорого яичко ко Христову дню..))))
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22.04.2025 18:32 Ответить
А скільки інших вже атакували ? У минулому році штук 7 мабуть.
Пишуть, багато залежить від стану і архітектури рос. ППО.
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22.04.2025 18:37 Ответить
Не знаю - Лєнта ру чи РИА новости з коментарями, та й інші. дебільні правда майже всі, що не дивно...
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22.04.2025 20:12 Ответить
Порошенко, ты зачем так зелюпу подставляешь!)
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22.04.2025 19:28 Ответить
Це "грибок" від Minuteman. 😂
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22.04.2025 19:30 Ответить
Автор новини започаткував новий термін - "поросіяни"
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22.04.2025 20:20 Ответить
ГОЙДАААА. ДВІЖУХААА
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22.04.2025 21:00 Ответить
Вот так демилитаризацию Соссии проводить надо !
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23.04.2025 02:03 Ответить
"...поросяне хранили... "

😂
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23.04.2025 08:28 Ответить
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23.04.2025 14:07 Ответить
 
 