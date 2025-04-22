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Во Владимирской области РФ - пожар на 51-м арсенале ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВИДЕО
Во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе арсенала перекрыли дорогу и проводят эвакуацию из ближайших населенных пунктов. Уже подтверждена эвакуация из н.п. Барсово. В сети публикуются видеозаписи пожара и взрывов.
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Согласно данным из открытых источников, в 45 хранилищах и на 30 площадках открытого типа поросяне хранили около 105 тыс. тонн ракет, артиллерийских снарядов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), компонентов ЗРК (например, С-300), тактических ракет (типа 9М79 "Точка-У").
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"во владимирской области произошли взрывы с детонацией на территории 51-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны **********, расположенного в районе города киржач.
по предварительным данным, инцидент привёл к значительным разрушениям и, возможно, человеческим жертвам. Официальные источники пока не предоставили подробной информации о причинах происшествия и масштабах ущерба."
Мабудь добряче там їх розкидорасило...
А от брудна бомба вийшла б непогана.
Слава ВОЇНАМ за УКРАЇНУ!
На умовах сильних світу цтого.
І доречі - на болотах навіть п#зда якась не людсьска(((
Пишуть, багато залежить від стану і архітектури рос. ППО.
😂