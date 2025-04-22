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Один против шестерых: воин Нацгвардии самостоятельно взял в плен группу российских штурмовиков под Сиверском. ВИДЕО
Под Северском украинский разведчик Денис Мельничук, - позывной "Мел", совершил настоящий подвиг. Воин батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" самостоятельно атаковал вражескую позицию и взял в плен шестерых российских штурмовиков.
Мельничук проник в посадку, штурмовал блиндаж и заставил оккупантов сложить оружие. Операцию он провел в одиночку, без поддержки, передает Цензор.НЕТ.
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+26 Komunalnyk
показать весь комментарий22.04.2025 13:53
+24 Amber
показать весь комментарий22.04.2025 14:00
+22 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий22.04.2025 13:58
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"минулося. Осталися могили на полі"
Дякуємо !!!
Тобто уявіть собі моральний стан тих потвор, якщо вони шестеро одному здались.
От і одна з причин, чому при абсолютній перевазі у силах та засобах русня не сильно-то і просувається на фротні.
Но герой!