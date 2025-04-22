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Новости Ситуация на фронте
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Один против шестерых: воин Нацгвардии самостоятельно взял в плен группу российских штурмовиков под Сиверском. ВИДЕО

Под Северском украинский разведчик Денис Мельничук, - позывной "Мел", совершил настоящий подвиг. Воин батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" самостоятельно атаковал вражескую позицию и взял в плен шестерых российских штурмовиков.

Мельничук проник в посадку, штурмовал блиндаж и заставил оккупантов сложить оружие. Операцию он провел в одиночку, без поддержки, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы ликвидировали штурмовую группу из 7 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) плен (2610) Донецкая область (9656) Национальная гвардия (2121) Бахмутский район (383) Северск (82)


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Топ комментарии
+26
Героям слава!
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22.04.2025 13:53
+24
Денис Мельничук - Герой 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!!
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22.04.2025 14:00
+22
Молодець хлопець. Дивуюсь тільки, як він себе стримував.
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22.04.2025 13:58
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Героям слава!
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22.04.2025 13:53 Ответить
Возвращается русская речь в Украину.
"минулося. Осталися могили на полі"
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22.04.2025 16:57 Ответить
Молодець хлопець. Дивуюсь тільки, як він себе стримував.
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22.04.2025 13:58 Ответить
я би їх у бліндажі залишив .....
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22.04.2025 19:16 Ответить
Денис Мельничук - Герой 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!!
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22.04.2025 14:00 Ответить
Якесь падло ще сумнівається у нашу Перемогу?
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22.04.2025 14:04 Ответить
За цей подвиг президент обов'язково повинен нагородити Дениса званням Героя України.
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22.04.2025 14:12 Ответить
І це далеко не перший такий випадок.
Тобто уявіть собі моральний стан тих потвор, якщо вони шестеро одному здались.
От і одна з причин, чому при абсолютній перевазі у силах та засобах русня не сильно-то і просувається на фротні.
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22.04.2025 14:21 Ответить
ну, вони гроші заробляють перед неминучою скорою смертю. щоб жінка могла на мальдіви мотнутися, поки він у полі гниє.
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22.04.2025 14:50 Ответить
Тоді їм треба було пасть смєртью гєроєв, а не ганебно вшістьох йти до одного в полон. За таке точно виплат не передбачено.
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22.04.2025 14:58 Ответить
!!! Супер!! Сонечко! Герой без сумніву.
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22.04.2025 14:24 Ответить
Справжній український герой! Велика повага і бережи тебе Бог, щоб побачив як Україна перемогла!
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22.04.2025 14:28 Ответить
❤️
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22.04.2025 15:44 Ответить
Для нас Герой !!! А як відреагує командування ? ))))
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22.04.2025 18:31 Ответить
Саме про таких кажуть: "З ним можна йти в розвідку."
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22.04.2025 20:59 Ответить
Тупо псіх. А якшо б ті чуваки не стали здаватися, а навпаки навалилися вшістьох на одного? Нафіг він туди сам поліз? Це його в одиночку на штурм відправили? Чи як таке може бути?
Но герой!
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22.04.2025 23:06 Ответить
 
 