Один против шестерых: воин Нацгвардии самостоятельно взял в плен группу российских штурмовиков под Сиверском. ВИДЕО

Под Северском украинский разведчик Денис Мельничук, - позывной "Мел", совершил настоящий подвиг. Воин батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" самостоятельно атаковал вражескую позицию и взял в плен шестерых российских штурмовиков.

Мельничук проник в посадку, штурмовал блиндаж и заставил оккупантов сложить оружие. Операцию он провел в одиночку, без поддержки, передает Цензор.НЕТ.

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