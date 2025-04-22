10 434 16
Один проти шістьох: воїн Нацгвардії самотужки полонив групу російських штурмовиків під Сіверськом. ВIДЕО
Під Сіверськом український розвідник Денис Мельничук, - позивний "Мел", здійснив справжній подвиг. Воїн батальйону "Сила Свободи" 4-ої бригади Нацгвардії "Рубіж" самотужки атакував ворожу позицію та взяв у полон шістьох російських штурмовиків.
Мельничук проник у посадку, штурмував бліндаж і змусив окупантів скласти зброю. Операцію він провів наодинці, без підтримки, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Komunalnyk
показати весь коментар22.04.2025 13:53
+24 Amber
показати весь коментар22.04.2025 14:00
+22 Марта Шепель #549182
показати весь коментар22.04.2025 13:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"минулося. Осталися могили на полі"
Дякуємо !!!
Тобто уявіть собі моральний стан тих потвор, якщо вони шестеро одному здались.
От і одна з причин, чому при абсолютній перевазі у силах та засобах русня не сильно-то і просувається на фротні.
Но герой!