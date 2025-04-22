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Новини Ситуація на фронті
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Один проти шістьох: воїн Нацгвардії самотужки полонив групу російських штурмовиків під Сіверськом. ВIДЕО

Під Сіверськом український розвідник Денис Мельничук, - позивний "Мел", здійснив справжній подвиг. Воїн батальйону "Сила Свободи" 4-ої бригади Нацгвардії "Рубіж" самотужки атакував ворожу позицію та взяв у полон шістьох російських штурмовиків.

Мельничук проник у посадку, штурмував бліндаж і змусив окупантів скласти зброю. Операцію він провів наодинці, без підтримки, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 31 ОМБр знищили 16 ворожих мотоциклів та ліквідували кілька груп російської піхоти. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) полон (1562) Донецька область (8467) Національна гвардія (1532) Бахмутський район (387) Сіверськ (82)


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Топ коментарі
+26
Героям слава!
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22.04.2025 13:53
+24
Денис Мельничук - Герой 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!!
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22.04.2025 14:00
+22
Молодець хлопець. Дивуюсь тільки, як він себе стримував.
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22.04.2025 13:58
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Героям слава!
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22.04.2025 13:53 Відповісти
Возвращается русская речь в Украину.
"минулося. Осталися могили на полі"
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22.04.2025 16:57 Відповісти
Молодець хлопець. Дивуюсь тільки, як він себе стримував.
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22.04.2025 13:58 Відповісти
я би їх у бліндажі залишив .....
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22.04.2025 19:16 Відповісти
Денис Мельничук - Герой 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!!
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22.04.2025 14:00 Відповісти
Якесь падло ще сумнівається у нашу Перемогу?
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22.04.2025 14:04 Відповісти
За цей подвиг президент обов'язково повинен нагородити Дениса званням Героя України.
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22.04.2025 14:12 Відповісти
І це далеко не перший такий випадок.
Тобто уявіть собі моральний стан тих потвор, якщо вони шестеро одному здались.
От і одна з причин, чому при абсолютній перевазі у силах та засобах русня не сильно-то і просувається на фротні.
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22.04.2025 14:21 Відповісти
ну, вони гроші заробляють перед неминучою скорою смертю. щоб жінка могла на мальдіви мотнутися, поки він у полі гниє.
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22.04.2025 14:50 Відповісти
Тоді їм треба було пасть смєртью гєроєв, а не ганебно вшістьох йти до одного в полон. За таке точно виплат не передбачено.
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22.04.2025 14:58 Відповісти
!!! Супер!! Сонечко! Герой без сумніву.
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22.04.2025 14:24 Відповісти
Справжній український герой! Велика повага і бережи тебе Бог, щоб побачив як Україна перемогла!
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22.04.2025 14:28 Відповісти
❤️
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22.04.2025 15:44 Відповісти
Для нас Герой !!! А як відреагує командування ? ))))
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22.04.2025 18:31 Відповісти
Саме про таких кажуть: "З ним можна йти в розвідку."
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22.04.2025 20:59 Відповісти
Тупо псіх. А якшо б ті чуваки не стали здаватися, а навпаки навалилися вшістьох на одного? Нафіг він туди сам поліз? Це його в одиночку на штурм відправили? Чи як таке може бути?
Но герой!
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22.04.2025 23:06 Відповісти
 
 