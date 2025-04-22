Один проти шістьох: воїн Нацгвардії самотужки полонив групу російських штурмовиків під Сіверськом. ВIДЕО

Під Сіверськом український розвідник Денис Мельничук, - позивний "Мел", здійснив справжній подвиг. Воїн батальйону "Сила Свободи" 4-ої бригади Нацгвардії "Рубіж" самотужки атакував ворожу позицію та взяв у полон шістьох російських штурмовиків.

Мельничук проник у посадку, штурмував бліндаж і змусив окупантів скласти зброю. Операцію він провів наодинці, без підтримки, передає Цензор.НЕТ.

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