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Новини Відео Вибухи у Росії
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У Володимирській області РФ пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВIДЕО

У Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі арсеналу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Вже підтверджено евакуацію з н.п. Барсово. У мережі публікуються відеозаписи пожежі та вибухів.

Увага! Ненормативна лексика!

Згідно даних з відкритих джерел, в 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу поросіяни зберігали близько 105 тис. тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів ЗРК (наприклад, С-300), тактичних ракет (типу 9М79 "Точка-У").

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Автор: 

армія рф (17388) боєприпаси (2272) знищення (7243)


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Топ коментарі
+47
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22.04.2025 16:49
+38
Хоч якась добра новина ,а то все ворог атакував ,зруйнував ,убив . Має вся росія горіти і насамперед москва.
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22.04.2025 16:45
+30
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22.04.2025 16:43
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22.04.2025 16:43 Відповісти
Киржацький район - мала родіна Сирського. До цих пір владімєрская обл для наших була табу.
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22.04.2025 16:48 Відповісти
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22.04.2025 16:49 Відповісти
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22.04.2025 16:50 Відповісти
Він шо, на полігоні народився? Та область за мацквою, раніше не долітали. Зараз хлопнуло "прілічно". Сподіваюсь і м"ясця там поджарилось немало.
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22.04.2025 16:57 Відповісти
кацапи наразі пишуть про таке:
"во владимирской области произошли взрывы с детонацией на территории 51-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны **********, расположенного в районе города киржач.
по предварительным данным, инцидент привёл к значительным разрушениям и, возможно, человеческим жертвам. Официальные источники пока не предоставили подробной информации о причинах происшествия и масштабах ущерба."
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22.04.2025 17:03 Відповісти
"Whenever anybody says they're a little concerned, they're very concerned" (C)
Мабудь добряче там їх розкидорасило...
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22.04.2025 17:27 Відповісти
благодатний вогонь при святі він такий
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22.04.2025 17:29 Відповісти
там чітко ядерний гриб
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22.04.2025 17:39 Відповісти
Воно, канєшна, добре було б, але - ніт. Ядерний вибух потребує спеціального, синхронізованого підриву, малоймовірно, що пожежа його викличе, та й телефон у руці дописувача вже на попіл згорів би, разом із ним...
А от брудна бомба вийшла б непогана.
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22.04.2025 17:58 Відповісти
Всі великі вибухи утворюють грибоподібну форму. Така фізика взаємодіє горячого насиченого газами повітря яке рухається в гору і зтикається з холодним повітрям що в горі.
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23.04.2025 00:16 Відповісти
Це вам "наші" по секрету сказали? Чи сам придумав?
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22.04.2025 20:09 Відповісти
Нарешті, потужна, великодня бавовна на немитій
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22.04.2025 16:43 Відповісти
Тільки сьогодні я тут жалівся, де ж наші дрони. Беру свої слова назад
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22.04.2025 17:16 Відповісти
ГАРІ -ГАРІ -ЯСНА ШТОБИ НЕ ПАГАСЛА!!!
Слава ВОЇНАМ за УКРАЇНУ!
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22.04.2025 16:44 Відповісти
Хоч якась добра новина ,а то все ворог атакував ,зруйнував ,убив . Має вся росія горіти і насамперед москва.
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22.04.2025 16:45 Відповісти
Чого він так переймається? - шо згорить те не зогниє
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22.04.2025 16:45 Відповісти
ой, а чо такоє..., курили, походу, в неположеном месте...
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22.04.2025 16:46 Відповісти
Грибочки аж до неба
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22.04.2025 16:48 Відповісти
А шо кацапські назви вже пишимо з великих літер? До перемир'я готуємось?
На умовах сильних світу цтого.
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22.04.2025 16:49 Відповісти
Оце ви до зайців доковирялися . В українському правописі населені пункти пишуться з великої букви.
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22.04.2025 17:29 Відповісти
Тільки б не пішов дощ
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22.04.2025 16:51 Відповісти
Благодатный огонь снизошёл с опозданием...
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22.04.2025 16:53 Відповісти
владімірскій цєнтраль... вєтєр сєвєрний...
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22.04.2025 17:03 Відповісти
Начал травостой сохнуть, хлопок созревать...
І доречі - на болотах навіть п#зда якась не людсьска(((
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22.04.2025 17:04 Відповісти
Усё, склада нема а где оно писту увидало???
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22.04.2025 17:06 Відповісти
це точно не ми..., але... мені цікаво, може це ДРГ? далеко ж ця володимірська волость, гранату не докинути да й не чув ніхто ніяких дронів, інакше верещали б уже про 100500 збитих...
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22.04.2025 17:17 Відповісти
Та яка різниця. Хоть би навіть і Господь за нас. Головне результат.
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22.04.2025 18:22 Відповісти
дроном запальничку підкинули ? Навряд чи. Це ж не 2014 р.
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22.04.2025 18:34 Відповісти
Головне, щоб дощ не пішов
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22.04.2025 17:24 Відповісти
Як раніше- гори, гори ясно що би не погасло
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22.04.2025 17:25 Відповісти
Благодатний вогонь таки зійшов на кацапів!
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22.04.2025 17:28 Відповісти
Вітерець слабенький....
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22.04.2025 17:29 Відповісти
так там ядерний вибух на 0:25!
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22.04.2025 17:36 Відповісти
суха трава +ефект лінзи
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22.04.2025 17:39 Відповісти
Капітан Лінза представлений на звання Героя України.
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22.04.2025 18:51 Відповісти
Та ні. На завтра обіцяли перевірку, а прапор ящік гранат налєво толкнул. От і замітає сліди.
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22.04.2025 20:09 Відповісти
Горі, горі, моя пі*да!
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22.04.2025 17:41 Відповісти
Бензинчику б долити...
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22.04.2025 17:41 Відповісти
Слава ЗСУ, Героям слава!
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22.04.2025 17:42 Відповісти
Увага! Ненормативна лексика! Завжди це смішить. Не думаю що тут бувають 16-річні монашки які можуть померти від слова пи*да.
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22.04.2025 17:52 Відповісти
Хлопці, спаліть кацапію на хрін! Смерть кацапам!
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22.04.2025 18:05 Відповісти
Далеко, аж за мацквою!!! І склад великий, разів у десять більше ніж те Басово. Навіть важко уявити чим це його. Мабуть таки є щось...
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22.04.2025 18:12 Відповісти
Звісно - Taurus в нас нема , але якщо треба - знайдемо !
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22.04.2025 18:20 Відповісти
Забавно что все новостные сайты в РФ давно отключили комментарии. Все боятся визита ФСБ. ТГ каналы то же шифруются. Но вот что интересно. Три года туда ничего не прилетало. Почему то только сейчас. Хотя организовать даже атаку ФПВ дронов можно было. Это не сложно.
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22.04.2025 18:25 Відповісти
Дорого яичко ко Христову дню..))))
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22.04.2025 18:32 Відповісти
А скільки інших вже атакували ? У минулому році штук 7 мабуть.
Пишуть, багато залежить від стану і архітектури рос. ППО.
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22.04.2025 18:37 Відповісти
Не знаю - Лєнта ру чи РИА новости з коментарями, та й інші. дебільні правда майже всі, що не дивно...
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22.04.2025 20:12 Відповісти
Порошенко, ты зачем так зелюпу подставляешь!)
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22.04.2025 19:28 Відповісти
Це "грибок" від Minuteman. 😂
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22.04.2025 19:30 Відповісти
Автор новини започаткував новий термін - "поросіяни"
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22.04.2025 20:20 Відповісти
ГОЙДАААА. ДВІЖУХААА
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22.04.2025 21:00 Відповісти
Вот так демилитаризацию Соссии проводить надо !
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23.04.2025 02:03 Відповісти
"...поросяне хранили... "

😂
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23.04.2025 08:28 Відповісти
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23.04.2025 14:07 Відповісти
 
 