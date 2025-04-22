У Володимирській області РФ пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВIДЕО

У Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі арсеналу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Вже підтверджено евакуацію з н.п. Барсово. У мережі публікуються відеозаписи пожежі та вибухів.

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Згідно даних з відкритих джерел, в 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу поросіяни зберігали близько 105 тис. тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів ЗРК (наприклад, С-300), тактичних ракет (типу 9М79 "Точка-У").

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