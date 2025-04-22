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У Володимирській області РФ пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВIДЕО
У Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі арсеналу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Вже підтверджено евакуацію з н.п. Барсово. У мережі публікуються відеозаписи пожежі та вибухів.
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Згідно даних з відкритих джерел, в 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу поросіяни зберігали близько 105 тис. тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів ЗРК (наприклад, С-300), тактичних ракет (типу 9М79 "Точка-У").
Топ коментарі
+47 Wild MadDog
показати весь коментар22.04.2025 16:49
+38 Володимир Омельянов
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+30 Wild MadDog
показати весь коментар22.04.2025 16:43
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"во владимирской области произошли взрывы с детонацией на территории 51-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны **********, расположенного в районе города киржач.
по предварительным данным, инцидент привёл к значительным разрушениям и, возможно, человеческим жертвам. Официальные источники пока не предоставили подробной информации о причинах происшествия и масштабах ущерба."
Мабудь добряче там їх розкидорасило...
А от брудна бомба вийшла б непогана.
Слава ВОЇНАМ за УКРАЇНУ!
На умовах сильних світу цтого.
І доречі - на болотах навіть п#зда якась не людсьска(((
Пишуть, багато залежить від стану і архітектури рос. ППО.
😂