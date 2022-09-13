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Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

електроопори

Поряд з пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Тelegram-канали

"Резервні опори, що впали, помітив машиніст поїзда на перегоні Новеньке-Трубчевськ за три кілометри від кордону з Україною. Опори пошкодили залізничне полотно, але графіку руху поїздів не завадили. Поряд із пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Курській області українські диверсанти підірвали опори ЛЕП та залізницю, - ФСБ та росЗМІ. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
Требуем продолжение банкета..
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13.09.2022 13:15
+11
Пора уже сломать Рашке хребет который держится на нефте и газопроводах
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13.09.2022 13:17
+10
- Кто научил енота обращаться со взрывчаткой?
- Вибачте, пане сержант
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13.09.2022 13:22
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Требуем продолжение банкета..
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13.09.2022 13:15 Відповісти
🤣
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13.09.2022 13:16 Відповісти
Пора уже сломать Рашке хребет который держится на нефте и газопроводах
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13.09.2022 13:17 Відповісти
У Новоросійську непогана ціль - багато нафти.
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13.09.2022 13:35 Відповісти
"Брянські вовки"...а тамбовські щось задніх пасуть...
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13.09.2022 13:20 Відповісти
Це Барабашка у брянських лісах з'явився.
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13.09.2022 13:21 Відповісти
- Кто научил енота обращаться со взрывчаткой?
- Вибачте, пане сержант
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13.09.2022 13:22 Відповісти
Що - тільки підривач???

Ані визітівки "Правого сектору", ані ксерокопії малюнку "Вовчого крюка"?

Погано працюють, незачьот!
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13.09.2022 13:25 Відповісти
ВЗД 144 - взрыватель замедленного действия. Но опору без ВВ, эта муйня ну никак ни подорвет.
Эй кацапы. хоть бы показали.
"Ч" - часовой
"М" - магнитный
Видел "Х" - химический.
МГМ, ТНТ шашКИ, ГЕКФОЛ, ... И ТД И ТП.
Эй кацапы, вам *****.
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13.09.2022 13:26 Відповісти
ФСБ-шники вирішили в черговий раз показать, що вони "очень нужные гасударству - враги активизируются!"
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13.09.2022 13:36 Відповісти
Яр, Ві прекрасно знаете , хто мене вчив стріляти з короткостволу - А.А.А.
Як ви розумієте мене вчили бадьоро іншому..
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13.09.2022 13:42 Відповісти
А я стріляв у нього з першої моделі "Вепра" (ще коли рукоятка затворної рами АК залишалася на місці І з його власного "Барса" - ще до того як п"яний генерал своєю сракою погнув йому ствол)
Він хоч живий ще? Бо багатьох наших спільних з Сергійовичем знайомих уже немає
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13.09.2022 13:51 Відповісти
в глибину від лінії кордону в сторону козлостану треба мінувати дороги поля в лісах розтяжок наставити ..Нехай відчують сповна "спеціальну воєнну операцію"
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13.09.2022 13:26 Відповісти
Почему резервные?
Или это предупреждение
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13.09.2022 13:26 Відповісти
Супер !
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13.09.2022 14:32 Відповісти
если опоры пилили болгаркой, то зачем нужно было рядом неснаряженный ВЗД бросать?
Хотя... это верный признак - ищите в районе мешки с сахаром в многоэтажках.
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13.09.2022 15:00 Відповісти
и визитку Яроша
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13.09.2022 17:57 Відповісти
 
 