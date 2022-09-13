Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ
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Поряд з пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Тelegram-канали.
"Резервні опори, що впали, помітив машиніст поїзда на перегоні Новеньке-Трубчевськ за три кілометри від кордону з Україною. Опори пошкодили залізничне полотно, але графіку руху поїздів не завадили. Поряд із пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Колян Коляныч
показати весь коментар13.09.2022 13:15
+11 Valter Valter
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+10 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар13.09.2022 13:22
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- Вибачте, пане сержант
Ані визітівки "Правого сектору", ані ксерокопії малюнку "Вовчого крюка"?
Погано працюють, незачьот!
Эй кацапы. хоть бы показали.
"Ч" - часовой
"М" - магнитный
Видел "Х" - химический.
МГМ, ТНТ шашКИ, ГЕКФОЛ, ... И ТД И ТП.
Эй кацапы, вам *****.
Як ви розумієте мене вчили бадьоро іншому..
Він хоч живий ще? Бо багатьох наших спільних з Сергійовичем знайомих уже немає
Или это предупреждение
Хотя... это верный признак - ищите в районе мешки с сахаром в многоэтажках.