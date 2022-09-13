Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ

Поряд з пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Тelegram-канали.

"Резервні опори, що впали, помітив машиніст поїзда на перегоні Новеньке-Трубчевськ за три кілометри від кордону з Україною. Опори пошкодили залізничне полотно, але графіку руху поїздів не завадили. Поряд із пошкодженими конструкціями оперативники знайшли підривник сповільненої дії ВЗД-144", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Курській області українські диверсанти підірвали опори ЛЕП та залізницю, - ФСБ та росЗМІ. ФОТО