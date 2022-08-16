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В Курській області українські диверсанти підірвали опори ЛЕП та залізницю, - ФСБ та росЗМІ. ФОТО

Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що диверсанти за серпень підірвали 6 опори ліній електропередачі, що нібито призвело до порушення в роботі Курської АЕС. Місцеві ЗМІ також повідомляють про підрив залізниці.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на росЗМІ.

"4, 9 та 12 серпня 2022 р. у Курчатівському районі Курської області українськими диверсійними групами скоєно підриви шести опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 та 750 кВ), через які Курською АЕС здійснюється енергопостачання об'єктів промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної населення як регіону, так і сусідніх суб'єктів країни", - заявили ФСБ.

Росіяни твердять, що "дії диверсантів призвели до порушення технологічного процесу функціонування АЕС".

Слідчий комітет РФ порушив справи за статтею "теракт".

В ФСБ зауважили, що "здійснюють розшук злочинців та їх можливих спільників", а охорону АЕС посилили.

Читайте: Міноборони РФ про вибухи у Джанкої: "Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"

Курські ЗМІ також твердять, що невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять вантажні потяги. Пошкодження помітив обхідник. Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців.

В Курській області українські диверсанти підірвали опори ЛЕП та залізницю, - ФСБ та росЗМІ 01

За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.

Також читайте: Інформатора ФСБ, який "зливав" позиції українських воїнів та коригував обстріли Лисичанська, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТО

Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.

Автор: 

АЕС (1158) залізниця (1525) росія (66193) ФСБ (1460) диверсія (358) Курськ (1166)


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Топ коментарі
+45
Курськ- це українська земля. Треба іі визволяти від кацапських ОККУПАНТІВ
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16.08.2022 15:15 Відповісти
+30
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16.08.2022 15:18 Відповісти
+27
страна патологических врунов
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16.08.2022 15:15 Відповісти
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страна патологических врунов
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Интересно то, что во всех этих высказываниях разных знаменитостей, ярко вырисовывается основная черта нации! И это, подтверждает история и нынешняя действительность!

1.Когда Россия станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать "особой русской духовностью".
(Уинстон Черчилль)

2. «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей: либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые,
кровожадные, но... смертные.»
(А.И. Солженицын).


3. «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека: он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами.»
(акaд. Иван Павлов, 1932 год).

4. «Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими, он считает всех соседей.»
(Владимир Соловьев «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния». Соловьев В. С. «Смысл любви», Избранные произведения. М.,«Современник»,1991).

5. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако, московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века).

6. «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.»
(Фридрих Энгельс).

7. Приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость.»
(Максим Горький).

8. «Русские -народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения.»
(Федор Достоевский).

9. «С другими европейскими народами можно достигнуть цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.»
(Петр 1).

10. «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых сами понятия Добра и Зла вывернуты наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.»
(Иван Ильин, русский философ, один из идеологов Белого движения).

11. «Я с ужасом думаю,кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Все более или менее ясно.»
(Иван Бунин).

12. Это народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально, готовый в любой момент угнетать все и вся.»
(Иван Шмелев).

13. «Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить.
Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру.»
(Петр Чаадаев)

14. «Русские - это не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев.»
(Михаил Булгаков).

15. «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, чтобы вместе с ним убивать, грабить, насиловать а впоследствии сваливать на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым.»
(Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин)

16. «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома, заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств, отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.»
(Астольф де Кюстен)
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16.08.2022 15:41 Відповісти
вибухівку вкрала ФСБ
саме так виглядає кацапський "хлопок", а не не наша бавовна
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16.08.2022 17:15 Відповісти
Брехня - це спосіб їх існування - і це на генетичному рівні, а ще характерна завищена самооцінка і самовихваляння!!!
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16.08.2022 20:03 Відповісти
Курськ- це українська земля. Треба іі визволяти від кацапських ОККУПАНТІВ
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Даёшь курскую народную республику!👍
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16.08.2022 15:45 Відповісти
Спочатку треба забрати назад окуповану і анексовану в 1919 р. українську Стародубщину- колиску відомих родів гетьманів, письменників і козацької старшини.
Українців що там жили винищили ще після "референдуму на багнетах", але храми й церкви, побудовані гетьманами там стоять і дотепер
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16.08.2022 16:00 Відповісти
зоофіл ти не туди прийшов, свої збочення іди обговорювати там ціла країна таких і президент у вас х..ло
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16.08.2022 19:00 Відповісти
Курская народно-демократическая республика = КНДР )))
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16.08.2022 18:10 Відповісти
Не лише Курськ. Там від півночі Стародубщини аж до Кубані - все анексовані у 1919-1921рр. українські землі
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16.08.2022 18:17 Відповісти
Дешева вистава для імітації бурхливої діяльності
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16.08.2022 15:15 Відповісти
напьюсь сегодня
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16.08.2022 15:16 Відповісти
Єта фсьо фейкі, проста начялась спіцапірация па демоскалізациі
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16.08.2022 15:16 Відповісти
Та нє гані, ми іщщо дажє нє начіналі
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16.08.2022 15:35 Відповісти
Банальна детонація, вона як пошесть поширюється по рашці.
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16.08.2022 15:45 Відповісти
не треба палити в невстановлених місцях...малюйте схеми евакуаціїї
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16.08.2022 15:16 Відповісти
Тупые какие-то диверсанты. Проделать полный опасностей путь, чтобы выкопать ямку в полотне?
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16.08.2022 15:17 Відповісти
а вирахуєте, що ФСБ має мізки? вони все просрали. подивіться на виходця з гебні )(уйло, воно має мізки? диверсії проти своїх, недолугі "прозорі" отруєння, вбивства, терор свого народу. І все прозоро, прозоро! Не бачать це тільки тупі москалі
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16.08.2022 15:59 Відповісти
Может была лишняя взрывчатка, которую нужно было утилизировать. Вот и подумали, а почему бы и нет?
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16.08.2022 16:04 Відповісти
ямку ті заметил, а рельсу разрезанную наискось, с которой слетает под откос весь состав заметил?
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16.08.2022 17:18 Відповісти
Курська АЕС в 80 км від кордону України.
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16.08.2022 15:17 Відповісти
і що? чи як тіі довбні думаєте що можна бавитись такими штуками?

що наша, що курська - вітрам пох на політичну карту..отримаютьвсі
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16.08.2022 15:26 Відповісти
Один блеф можно перебить другим блефом. Только и всего
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16.08.2022 15:35 Відповісти
то лєнінський план антігоэлро )
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16.08.2022 15:18 Відповісти
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16.08.2022 15:18 Відповісти
Когда кацапам больно прилетает, то они засовывают язык в опу и делают вид, что ничего не произошло. Фотка с поврежденной рельсой вообще вызывает смех. Тут либо "грибники" чудят, либо попытка перебить новости с поставкой крупной партии бавовны в Крым.
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16.08.2022 15:20 Відповісти
Так, це ми вєбали...диверсанти, а що таке ...... !?!? А гдє сабственна ваші доказатєльства ?
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16.08.2022 15:21 Відповісти

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16.08.2022 17:19 Відповісти
Курщина - це українська земля, вимітайтесь нахер окупанти.
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16.08.2022 15:23 Відповісти
Украинец Хрущ(ов) родился на курщине
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16.08.2022 15:36 Відповісти
Боронь Боже від таких "українців".
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16.08.2022 15:44 Відповісти
Іван Мазепа там народився. Село Мазепинці досі є. То дійсно українські землі
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16.08.2022 15:47 Відповісти
Батьківщина Івана Мазепи і його родовий маєток - під Білою Церквою!
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16.08.2022 18:52 Відповісти
Правильно. Село Мазепинці знаходиться в Білоцерківському районі.
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16.08.2022 19:57 Відповісти
Так я ж "в"їдлива падлюка" І умію "задавать питання" Гуглу!
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16.08.2022 20:43 Відповісти
Так а что вы ***** хотели, спецоперация же, будет всё у вас взрываться
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16.08.2022 15:23 Відповісти
Дивіться, кацапські ********, скоро ваше фисиби, бажаючи вислужитись перед кремле-фюрером, перейде від викопування ямок під рейками до реальних підривів будинків у варонєжах.
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16.08.2022 15:23 Відповісти
І в них є АЕС? Давно, ведуть себе як буцімто тільки в Україні є атомні електро станції.
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16.08.2022 15:23 Відповісти
Іх там нєт! Ето гражданская вайна! Внутреній канфлікт, услиштє руSSкий народ курска!
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16.08.2022 15:24 Відповісти
так то Крим з Курським повітом землі ділять)
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16.08.2022 15:28 Відповісти
😂 ага, "єто нянечки и такстсты с вами воюют"
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16.08.2022 17:21 Відповісти
Даешь Курскую народную Республику!
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16.08.2022 17:37 Відповісти
КНР становится ближе!
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16.08.2022 15:27 Відповісти
Требуем референдум в КНР!
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16.08.2022 17:38 Відповісти
Просто алкаши добывают металлолом всеми возможными способами...
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16.08.2022 15:26 Відповісти
Тююю... На фото - то подрыв? То три дня УкроДРГчат вывозили на сдачу первого зачета по взрывному делу. А шуму-то.. шуму!
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16.08.2022 15:26 Відповісти
ой я вас умоляю... ота ямка в щебенке и пошкрябанная рэльса.. и фсё?
та это не наши диверсанты.. это какие-то местные басяки собаку выгуливали ))))
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16.08.2022 15:28 Відповісти
Ой, можно подумать, "теракт". Обычная "спецоперация" ВСУ, всё идёт по плану...
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16.08.2022 15:35 Відповісти
Нас там нєт. Порушення техніки безпеки, рарозгильдяйство, п'яні дебоші, а так далі
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16.08.2022 15:35 Відповісти
маловато заложили нужно хотябы 3 кг тогда спиралька будет на метров 5...
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16.08.2022 15:37 Відповісти
Слава курским партизанам! Украина идет к вам.
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16.08.2022 15:42 Відповісти
что они брешут, сами и подорвали, сдалась нам их АЭС, у нас своя есть и они там тоже постоянно что-то взрывают...
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16.08.2022 15:42 Відповісти
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16.08.2022 15:45 Відповісти
Россиянам стоидо бы приготовиться. Рязанский сахарок, взрывы домов в Москве и Волгодонске - это то, с чего начинал карьеру их обожаемый фюрер. Для того, чтобы разжечь еще больше ненависти к дежурным врагам россии - украинцам, путлер вполне может вернуться к своей излюбленной тактике и устроить пару взрывов домов где-нибудь в Ростове или Твери с десятками трупов. Понятное дело, там сразу же найдут визитку Яроша, шевроны "Азова" и накладной нос Зеленского. Этого может оказаться достаточно для того, чтобы россияне охотнее воспылали праведным гневом к "жидо-хохляцким нацистам" и толпами ринулись в военкоматы освобождать украинцев и себя от жизни.
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16.08.2022 15:46 Відповісти
та то ванька пяний додому йшов ввечері та пару опор невзначай задів ...
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16.08.2022 15:57 Відповісти
Горіть у пеклі.
Щоб в усіх ваших містах лунали сирени такі що в сотні разів гучніші, ніж ми чуємо в Україні.
Ви відповісте за все те зло, яке принесли в Україну.
Ваші потомки не понесуть за вас покарання, бо їх не буде. Всі ваші діти і онуки будуть стерті з лиця землі. А ви страждатимете ,будете шукати смерті, але не знайдете. І здохните в величезних муках.
Господь милостивий, але ви, росіянска нечисть, не заслуговуєте на це. Горе вас буде спідкати до кінця вашіх днів.
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16.08.2022 16:04 Відповісти
а ведь могут допи"дется , волки, волки , кричал мальчик , но когда пришли настоящие волки , мальчику уже ни кто не верил.
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16.08.2022 16:14 Відповісти
Диверсанты? Ихтамнет...
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16.08.2022 16:14 Відповісти
Так собі результат. Може терміт буде кращим та дозволить без привертання уваги зразу в десятках, а то й сотнях місць привести колію в неробочий стан.
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16.08.2022 16:29 Відповісти
200 грамів під рейку... 🤔🙄 Ви серйозно??!😳 Цю дебільну феесбешну іпсятину хай кацападли втирають своїм хом'ячкам у дупу! Це тупо псевдо-"відзеркалення" рашистських обстрілів ЗАЕС: мовляв "вот відітє - єто всьо дєлают злиє украбєндєравци! Ані нє тока па ЗАЄС б'йют, а ішо і на нашу курскую пакушаютса!!" Хтось в світі в таку тупо склеєну маючню повірить?? Не здивуюсь якщо скоро нам покажуть "дівєрсантав -что планіравалі взарвать аєс!": візьмиуть якихось лугандонських бомжів, перевдягнуть їх якийсь типу "диверсантський одяг" і потім їх там замочать - ще й підкинувши якісь типу "асоба сякрєтніє плани па праізводству ядрьонай дявєрсіі" і може ще й "візитки Яроша"!
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16.08.2022 16:48 Відповісти
та вони самі впали,
таке все воно аналоговнонет
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16.08.2022 17:08 Відповісти
дайте вгадаю - підривали рязанським сахарком, еге ж?
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16.08.2022 17:24 Відповісти
та то мабудь з середьньої азіі
ХЛОПКОроби понаїхали
Звісно це не ми і нас там нема..
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16.08.2022 17:24 Відповісти
Якщо це справді були диверсанти, благословляю і молюся. Але бережіть себе.
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16.08.2022 18:34 Відповісти
Які ще українські диверсанти?
Нас там нєт!
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16.08.2022 18:56 Відповісти
мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС....
но примчались санитары и зафиксировали нас.
Владимир Высоцкий 1977год
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16.08.2022 20:13 Відповісти
слабий заряд 200 гр. був
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16.08.2022 20:31 Відповісти
Коли тм вже почнуть мішки з гексогеном заносити до підїздів російських багатоповерхівок 😁
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16.08.2022 21:36 Відповісти
Я іржатиму басовито, немов слін, коли лаптєногоє насілєніє строєм, з піснею і рівними шеренгами покрокує на історічєскую родіну, залишивши українцям їхню Курську область.
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16.08.2022 22:00 Відповісти
Батько наш Бандера, Україна - Мати, вИ ...кацапи, будете ПОДИХАТИ!!!!
Дл останнього пУтіноїда!!!
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16.08.2022 22:20 Відповісти
Це ж радянський розвідник Николай Кузнецов. це його рук справа ! Що ж ви. кацапи. не визнаєте ?
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16.08.2022 23:21 Відповісти
Почерк Пукіна . Повторюється вересень 1999 року : вибухи житлових будинків влаштовані ФСБ у Волгодонську , Буйнакську , Москві . Пукіну щось треба робити , бо провал в агресивній , терористичній політиці ........Значить : Пукіну - скоро капут !
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16.08.2022 23:27 Відповісти
 
 