В Курській області українські диверсанти підірвали опори ЛЕП та залізницю, - ФСБ та росЗМІ. ФОТО

Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що диверсанти за серпень підірвали 6 опори ліній електропередачі, що нібито призвело до порушення в роботі Курської АЕС. Місцеві ЗМІ також повідомляють про підрив залізниці.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на росЗМІ.

"4, 9 та 12 серпня 2022 р. у Курчатівському районі Курської області українськими диверсійними групами скоєно підриви шести опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 та 750 кВ), через які Курською АЕС здійснюється енергопостачання об'єктів промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної населення як регіону, так і сусідніх суб'єктів країни", - заявили ФСБ.

Росіяни твердять, що "дії диверсантів призвели до порушення технологічного процесу функціонування АЕС".

Слідчий комітет РФ порушив справи за статтею "теракт".

В ФСБ зауважили, що "здійснюють розшук злочинців та їх можливих спільників", а охорону АЕС посилили.

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Курські ЗМІ також твердять, що невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять вантажні потяги. Пошкодження помітив обхідник. Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців.

За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.

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Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.