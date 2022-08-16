В Курській області українські диверсанти підірвали опори ЛЕП та залізницю, - ФСБ та росЗМІ. ФОТО
Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що диверсанти за серпень підірвали 6 опори ліній електропередачі, що нібито призвело до порушення в роботі Курської АЕС. Місцеві ЗМІ також повідомляють про підрив залізниці.
Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на росЗМІ.
"4, 9 та 12 серпня 2022 р. у Курчатівському районі Курської області українськими диверсійними групами скоєно підриви шести опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 та 750 кВ), через які Курською АЕС здійснюється енергопостачання об'єктів промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної населення як регіону, так і сусідніх суб'єктів країни", - заявили ФСБ.
Росіяни твердять, що "дії диверсантів призвели до порушення технологічного процесу функціонування АЕС".
Слідчий комітет РФ порушив справи за статтею "теракт".
В ФСБ зауважили, що "здійснюють розшук злочинців та їх можливих спільників", а охорону АЕС посилили.
Курські ЗМІ також твердять, що невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять вантажні потяги. Пошкодження помітив обхідник. Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців.
За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.
Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.
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1.Когда Россия станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать "особой русской духовностью".
(Уинстон Черчилль)
2. «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей: либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые,
кровожадные, но... смертные.»
(А.И. Солженицын).
3. «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека: он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами.»
(акaд. Иван Павлов, 1932 год).
4. «Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими, он считает всех соседей.»
(Владимир Соловьев «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния». Соловьев В. С. «Смысл любви», Избранные произведения. М.,«Современник»,1991).
5. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако, московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века).
6. «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.»
(Фридрих Энгельс).
7. Приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость.»
(Максим Горький).
8. «Русские -народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения.»
(Федор Достоевский).
9. «С другими европейскими народами можно достигнуть цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.»
(Петр 1).
10. «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых сами понятия Добра и Зла вывернуты наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.»
(Иван Ильин, русский философ, один из идеологов Белого движения).
11. «Я с ужасом думаю,кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Все более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
12. Это народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально, готовый в любой момент угнетать все и вся.»
(Иван Шмелев).
13. «Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить.
Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру.»
(Петр Чаадаев)
14. «Русские - это не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев.»
(Михаил Булгаков).
15. «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, чтобы вместе с ним убивать, грабить, насиловать а впоследствии сваливать на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым.»
(Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин)
16. «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома, заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств, отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.»
(Астольф де Кюстен)
саме так виглядає кацапський "хлопок", а не не наша бавовна
Українців що там жили винищили ще після "референдуму на багнетах", але храми й церкви, побудовані гетьманами там стоять і дотепер
що наша, що курська - вітрам пох на політичну карту..отримаютьвсі
та это не наши диверсанты.. это какие-то местные басяки собаку выгуливали ))))
Щоб в усіх ваших містах лунали сирени такі що в сотні разів гучніші, ніж ми чуємо в Україні.
Ви відповісте за все те зло, яке принесли в Україну.
Ваші потомки не понесуть за вас покарання, бо їх не буде. Всі ваші діти і онуки будуть стерті з лиця землі. А ви страждатимете ,будете шукати смерті, але не знайдете. І здохните в величезних муках.
Господь милостивий, але ви, росіянска нечисть, не заслуговуєте на це. Горе вас буде спідкати до кінця вашіх днів.
таке все воно аналоговнонет
ХЛОПКОроби понаїхали
Звісно це не ми і нас там нема..
Нас там нєт!
но примчались санитары и зафиксировали нас.
Владимир Высоцкий 1977год
Дл останнього пУтіноїда!!!