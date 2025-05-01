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Новости Атака беспилотников
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В Одессе прогремели взрывы, город атакуют беспилотники

шахеди

Вечером 30 апреля Одессу атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!", - написал он.

Также читайте: Воздушные Силы зафиксировали "шахеды" над Украиной 

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обстрел (27275) Одесса (7890) Одесская область (3580) Шахед (1029) Одесский район (151)


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та да, сьогодні знову рій над містом вив і вився
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01.05.2025 00:14 Ответить
Здається мені, що нажаль, є і прильоти.
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01.05.2025 00:15 Ответить
Тримайтеся , одесити ,
в укриттях 🙁
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01.05.2025 00:19 Ответить
в смислі здається. були і багато. і досі щось дзижчить і вибухає
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01.05.2025 00:21 Ответить
Ну я дуже мʼяко висловився... і це ще до другої хвилі!
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01.05.2025 00:27 Ответить
Заговорили про вступ Молдови до ЕС, і раша почала штурмувати південь.
А Молдова за три роки війни могла би з допомогою ЗСУ вигнати рашу з придністровья, але вони мають надію вступити У ЕС. Але раша буде південь тормошити . Ось лавров вже згадав про Одессу
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01.05.2025 00:50 Ответить
Де відповідь по білгороду, курську, ростову...?
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01.05.2025 01:05 Ответить
Сам бачиш - без тебе ніяк не виходить!
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01.05.2025 01:22 Ответить
Так: чекаємо на наказ від время
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01.05.2025 08:34 Ответить
 
 