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В Одессе прогремели взрывы, город атакуют беспилотники
Вечером 30 апреля Одессу атаковали российские беспилотники.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!", - написал он.
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в укриттях 🙁
А Молдова за три роки війни могла би з допомогою ЗСУ вигнати рашу з придністровья, але вони мають надію вступити У ЕС. Але раша буде південь тормошити . Ось лавров вже згадав про Одессу