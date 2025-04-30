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Новости Атака беспилотников
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Воздушные Силы зафиксировали "шахеды" над Украиной

шахеди

Вечером 30 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Угроза применения ударных БПЛА для Николаевской области.
  • Угроза применения ударных БПЛА для Сумской области.

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Автор: 

Воздушные силы (2318) Шахед (1020) война в Украине (4022)


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ЗСУ взяли ще 1 лісовий масив в районі с. Кучеров на Курщині.
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30.04.2025 19:17 Ответить
А щоб ті московити повиздихали від власної зброї і від рук своїх "ветеранів СВО"! Боже, жгі нєпадєцкі!
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30.04.2025 19:19 Ответить
⚡️Google запустив міні-гру, де треба з танка стріляти по русні. Вбив 1 орка - отримав реальних 50 гривень.
Підписуйтесь та заробляйте, лежачи на дивані: @wallstreetukr
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30.04.2025 19:21 Ответить
 
 