Воздушные Силы зафиксировали "шахеды" над Украиной
Вечером 30 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Угроза применения ударных БПЛА для Николаевской области.
- Угроза применения ударных БПЛА для Сумской области.
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