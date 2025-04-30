Повітряні Сили зафіксували "шахеди" над Україною
Ввечері 30 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пише пресслужба Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Загроза застосування ударних БпЛА для Миколаївської області.
- Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
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