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Новини Атака безпілотників
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Повітряні Сили зафіксували "шахеди" над Україною

шахеди

Ввечері 30 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пише пресслужба Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Миколаївської області.
  • Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.

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Автор: 

Повітряні сили (2661) Шахед (1032) війна в Україні (4057)


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ЗСУ взяли ще 1 лісовий масив в районі с. Кучеров на Курщині.
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30.04.2025 19:17 Відповісти
А щоб ті московити повиздихали від власної зброї і від рук своїх "ветеранів СВО"! Боже, жгі нєпадєцкі!
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30.04.2025 19:19 Відповісти
⚡️Google запустив міні-гру, де треба з танка стріляти по русні. Вбив 1 орка - отримав реальних 50 гривень.
Підписуйтесь та заробляйте, лежачи на дивані: @wallstreetukr
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30.04.2025 19:21 Відповісти
 
 