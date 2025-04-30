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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Шахедна атака РФ на Харків: 47 людей постраждало, пошкоджено понад 90 будівель. ФОТОрепортаж

харків

Російський агресор увечері 29 квітня атакував Харків 16 безпілотниками. У Харкові триває ліквідація наслідків атаки безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Харківська міська рада.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 30 квітня, в ефірі національного телемарафону. За його словами, під ударом "шахедів" опинилися п’ять районів.

Хто постраждав?

Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 47 харків’ян, зокрема дві дитини та вагітна жінка. Серед них є пацієнти у важкому стані.

Що пошкоджено внаслідок атаки на Харків?

Мер повідомив, що вибухи пошкодили 85 будинків, у тому числі приватних. Зокрема, у Слобідському районі було зафіксоване пряме влучання "шахеда" в багатоповерхівку, внаслідок чого були зруйновані квартири. Їхнім мешканцям запропонували житло в гуртожитках.

Крім того, внаслідок масованої атаки було пошкоджено дві лікарні. Пацієнти медзакладів не постраждали - їх оперативно перевели до палат із вцілілими вікнами.

Також були пошкоджені мережі електропостачання та цивільні підприємства.

Атака шахедів на Харків 29 квітня - наслідки
Атака шахедів на Харків 29 квітня - наслідки
Атака шахедів на Харків 29 квітня - наслідки
Атака шахедів на Харків 29 квітня - наслідки

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в Київському, Слобідському та Салтівському районах було пошкоджено щонайменше 93 будівлі.

Там вибито 2,2 тис. вікон та 220 склінь балконів, а також пошкоджено 13 покрівель, 19 дверей та конструктивні елементи у восьми будівлях.

Комунальні служби ще вночі почали ліквідацію наслідків атаки. 

Також фахівці КП "Житлокомсервіс" обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму "єВідновлення".

Автор: 

Харків (5613) Шахед (1020) Харківська область (843) Харківський район (255)


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30.04.2025 17:30 Відповісти
 
 