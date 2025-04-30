Шахедна атака РФ на Харків: 47 людей постраждало, пошкоджено понад 90 будівель. ФОТОрепортаж
Російський агресор увечері 29 квітня атакував Харків 16 безпілотниками. У Харкові триває ліквідація наслідків атаки безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Харківська міська рада.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 30 квітня, в ефірі національного телемарафону. За його словами, під ударом "шахедів" опинилися п’ять районів.
Хто постраждав?
Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 47 харків’ян, зокрема дві дитини та вагітна жінка. Серед них є пацієнти у важкому стані.
Що пошкоджено внаслідок атаки на Харків?
Мер повідомив, що вибухи пошкодили 85 будинків, у тому числі приватних. Зокрема, у Слобідському районі було зафіксоване пряме влучання "шахеда" в багатоповерхівку, внаслідок чого були зруйновані квартири. Їхнім мешканцям запропонували житло в гуртожитках.
Крім того, внаслідок масованої атаки було пошкоджено дві лікарні. Пацієнти медзакладів не постраждали - їх оперативно перевели до палат із вцілілими вікнами.
Також були пошкоджені мережі електропостачання та цивільні підприємства.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в Київському, Слобідському та Салтівському районах було пошкоджено щонайменше 93 будівлі.
Там вибито 2,2 тис. вікон та 220 склінь балконів, а також пошкоджено 13 покрівель, 19 дверей та конструктивні елементи у восьми будівлях.
Комунальні служби ще вночі почали ліквідацію наслідків атаки.
Також фахівці КП "Житлокомсервіс" обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму "єВідновлення".
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