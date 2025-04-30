Шахедная атака РФ на Харьков: 47 человек пострадали, повреждено более 90 зданий. ФОТОрепортаж
Российский агрессор вечером 29 апреля атаковал Харьков 16 беспилотниками. В Харькове продолжается ликвидация последствий атаки беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Харьковский городской совет.
Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил сегодня, 30 апреля, в эфире национального телемарафона. По его словам, под ударом "шахедов" оказались пять районов.
Кто пострадал?
Всего в результате этой атаки пострадали 47 харьковчан, в том числе два ребенка и беременная женщина. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии.
Что повреждено в результате атаки на Харьков?
Мэр сообщил, что взрывы повредили 85 домов, в том числе частных. В частности, в Слободском районе было зафиксировано прямое попадание "шахеда" в многоэтажку, в результате чего были разрушены квартиры. Их жителям предложили жилье в общежитиях.
Кроме того, в результате массированной атаки были повреждены две больницы. Пациенты медучреждений не пострадали - их оперативно перевели в палаты с уцелевшими окнами.
Также были повреждены сети электроснабжения и гражданские предприятия.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в Киевском, Слободском и Салтовском районах было повреждено по меньшей мере 93 здания.
Там выбито 2,2 тыс. окон и 220 стекол балконов, а также повреждены 13 кровель, 19 дверей и конструктивные элементы в восьми зданиях.
Коммунальные службы еще ночью начали ликвидацию последствий атаки.
Также специалисты КП "Жилкомсервис" обследуют поврежденные дома и консультируют жителей о получении компенсаций через государственную программу "єВідновлення".
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