Представительства Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными начали работу в регионах, - Лубинец

С 1 мая 2025 года, во исполнение решения Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными от 15 апреля 2025 года, во всех областях Украины начали работу представительства (региональные рабочие группы) Координационного штаба.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в телеэфире.

К работе групп привлечены работники Офиса Омбудсмена, Министерства внутренних дел Украины.

Руководителями упомянутых представительств в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской (в том числе для жителей Сумской области), Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях определены представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Адреса расположения представительств:

Днепропетровская область (в том числе для жителей Запорожской области) - Днепр, проспект А.Поля, 2Д;

Житомирская область - г. Житомир, ул. Полевая, 6А;

Полтавская область (в том числе для жителей Сумской области) - г. Полтава, ул. Соборности, 45А, к.1-4;

Тернопольская область - г. Тернополь, ул. М.Грушевского, 8;

Закарпатская область - г. Ужгород, ул. Пушкина, 1;

Хмельницкая область - г. Хмельницкий, ул. Свободы, 70, к.104-107;

Черкасская область - г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 17;

Черновицкая область - г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 60.

Руководителями региональных рабочих групп в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях определены представители Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариата Уполномоченного) МВД Украины.

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Адреса расположения представительств:

Волынская область - г. Луцк, ул. Винниченко, 21, каб. 10;

Донецкая область (в том числе для жителей Луганской области) - (адрес не разглашается из соображений безопасности);

Ивано-Франковская область - г. Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 46;

Кировоградская область - г. Кропивницкий ул. Большая Перспективная, 1; каб. 10;

Одесской области - г. Одесса, ул. Греческая, 42, каб. 12;

Ровенской области - г. Ровно, ул. Петра Могилы, 41 каб. 36;

Черниговской области - г. Чернигов, пр-т Победы, 74, каб. 607.

Графики работы указанных представительств будут обнародованы дополнительно.

Какова цель работы представительств Коордштаба?

Основная цель этой работы - облегчение и обеспечение доступа членов семей военнопленных и лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах к консультационной и правовой помощи!

Консультативные центры Коордштаба также работают

Вместе с тем продолжают свою деятельность консультативные центры Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Винницкой, Львовской, Николаевской (в том числе для жителей Херсонской области и АР Крым), Харьковской областях и в городе Киеве, которые оказывают информационную и правовую поддержку семьям военнослужащих, находящихся в плену или считающихся пропавшими без вести

"Работаем для соблюдения прав наших граждан!", - подчеркнул Лубинец.