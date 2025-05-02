Представництва Коордштабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в регіонах, - Лубінець

З 1 травня 2025 року, на виконання рішення Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від 15 квітня 2025 року, в усіх областях України розпочали роботу представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець заявив у телеефірі.

До роботи груп залучено працівників Офісу Омбудсмана, Міністерства внутрішніх справ України.

Керівниками згаданих представництв у Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській (у тому числі для жителів Сумської області), Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях визначено представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Адреси розташування представництв:

Дніпропетровська область (у тому числі для жителів Запорізької області) — Дніпро, проспект О.Поля, 2Д;

Житомирська область — м. Житомир, вул. Польова, 6А;

Полтавська область (у тому числі для жителів Сумської області) — м. Полтава, вул. Соборності, 45А, к.1-4;

Тернопільська область — м. Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8;

Закарпатська область — м. Ужгород, вул. Пушкіна, 1;

Хмельницька область — м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, к.104-107;

Черкаська область — м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17;

Чернівецька область — м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 60.

Керівниками регіональних робочих груп у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях визначено представників Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого) МВС України.

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Адреси розташування представництв:

Волинська область — м. Луцьк, вул. Винниченка, 21, каб. 10;

Донецька область (у тому числі для жителів Луганської області) — (адреса не розголошується з міркувань безпеки);

Івано-Франківська область — м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 46;

Кіровоградська область — м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 1; каб. 10;

Одеській області — м. Одеса, вул. Грецька, 42, каб. 12;

Рівненській області — м. Рівне, вул. Петра Могили, 41 каб. 36;

Чернігівській області — м. Чернігів, пр-т Перемоги, 74, каб. 607.

Графіки роботи указаних представництв буде оприлюднено додатково.

Яка мета роботи представництв Коордштабу?

Основна мета цієї роботи — полегшення та забезпечення доступу членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин до консультаційної та правової допомоги!

Консультативні центри Коордштабу також працюють

Разом із тим продовжують свою діяльність консультативні центри Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Вінницькій, Львівській, Миколаївській (у тому числі для жителів Херсонської області та АР Крим), Харківській областях та у місті Києві, які надають інформаційну та правову підтримку родинам військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти

"Працюємо задля дотримання прав наших громадян!", - наголосив Лубінець.