В Европарламенте пройдут дебаты по Украине
В среду, 7 мая, в Европейском парламенте проведут дебаты по достижению справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Европарламента Дельфин Колар.
Депутаты вместе с председательствующим Советом ЕС и представителем Европейской Комиссии обсудят, как ЕС может способствовать достижению справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования для Украины", - сказала Колар.
Также члены Комиссии обсудят политическую, финансовую и военную поддержку со стороны Европейского Союза.
"Роль ЕС в обеспечении мирного урегулирования, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины и будет основываться на международном праве", - отметила спикер.
Она добавила, что в четверг, 8 мая, члены Европарламента будут голосовать за важным элементом очередного возобновления приостановления ввозной пошлины и квот на определенные виды импорта из Украины, такие как железо и сталь.
"Приостановление было продлено трижды с 2022 года, когда оно было принято в июне 2022 года, и срок его действия истекает 5 июня 2025 года. В четверг состоится голосование по продлению действия квот", - отметила Колар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль