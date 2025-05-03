В Европарламенте пройдут дебаты по Украине

В среду, 7 мая, в Европейском парламенте проведут дебаты по достижению справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Европарламента Дельфин Колар.

Депутаты вместе с председательствующим Советом ЕС и представителем Европейской Комиссии обсудят, как ЕС может способствовать достижению справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мирного урегулирования для Украины", - сказала Колар.

Также члены Комиссии обсудят политическую, финансовую и военную поддержку со стороны Европейского Союза.

"Роль ЕС в обеспечении мирного урегулирования, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины и будет основываться на международном праве", - отметила спикер.

Она добавила, что в четверг, 8 мая, члены Европарламента будут голосовать за важным элементом очередного возобновления приостановления ввозной пошлины и квот на определенные виды импорта из Украины, такие как железо и сталь.

"Приостановление было продлено трижды с 2022 года, когда оно было принято в июне 2022 года, и срок его действия истекает 5 июня 2025 года. В четверг состоится голосование по продлению действия квот", - отметила Колар.

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