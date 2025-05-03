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Новини Мирні перемовини
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У Європарламенті відбудуться дебати щодо України

У Європарламенті обговорять політичну, фінансову та військову підтримку України з боку Європейського Союзу.

У середу, 7 травня, у Європейському парламенті проведуть дебати щодо досягнення справедливого, сталого, всеосяжного мирного врегулювання для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Європарламенту Дельфін Колар.

Депутати разом із головуючим Радою ЄС та представником Європейської Комісії обговорять, як ЄС може сприяти досягненню справедливого, стійкого, всеосяжного мирного врегулювання для України", – сказала Колар.

Також члени Комісії обговорять політичну, фінансову та військову підтримку з боку Європейського Союзу.

"Роль ЄС у забезпеченні мирного врегулювання, яке збереже суверенітет та територіальну цілісність України і ґрунтуватиметься на міжнародному праві", – зазначила речниця.

Вона додала, що у четвер, 8 травня, члени Європарламенту голосуватимуть за важливим елементом чергового поновлення призупинення ввізного мита та квот на певні види імпорту з України, такі як залізо та сталь.

"Призупинення було продовжено тричі з 2022 року, коли його було прийнято в червні 2022 року, і термін його дії закінчується 5 червня 2025 року. У четвер відбудеться голосування щодо продовження дії квот", – зазначила Колар.

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Автор: 

Європарламент (1046) війна в Україні (4102)


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03.05.2025 09:51 Відповісти
Це по якому разі ви це жуєте, корови еуропейські?
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03.05.2025 09:54 Відповісти
Немає траншу, немає рішення
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03.05.2025 09:57 Відповісти
... якщо будуть дебати, то мене першою, бо у мене вдома роботи багато ....
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03.05.2025 10:35 Відповісти
 
 