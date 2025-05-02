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МЗС про заяви США щодо зміни підходу до спроб зупинити війну РФ проти України: Це не нова позиція, а повторення того, що раніше озвучував Рубіо

У МЗС прокоментували заяви речниці Держдепу

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяву Державного департамента США щодо того, що Вашингтон "змінить підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення МЗС України в телеграм. 

Тихий розповів, що він поспілкувався з речницею Державного департаменту Теммі Брюс.

"Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника"", - сказав Тихий.

Речник МЗС України зауважив, що це була не нова позиція Сполучених Шатів Америки, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США Марко Рубіо.

Раніше Держсекретар Рубіо заявляв, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.

Читайте також: Україна та РФ мають надати пропозиції щодо закінчення війни, - Держдепартамент США

Автор: 

Держдепартамент США (1638) МЗС (4138) Тихий Георгій (7)


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А так гарно вийшло.
На наступний день після підписання "копалин", штати заявили що умивають руки. Це напевно рекорд по кидкам...
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02.05.2025 20:12 Відповісти
Зележопиків «развєлі как котят»?
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02.05.2025 20:33 Відповісти
 
 